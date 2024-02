Islanders in Spiel 2 der Pre-Playoffs unter groÃŸem Druck

Lindau. (EVL) Siegen oder Fliegen: So lautet die Devise für die EV Lindau Islanders ab Spiel 2 in den Pre-Playoffs, im Duell mit den...

Lindau. (EVL) Siegen oder Fliegen: So lautet die Devise für die EV Lindau Islanders ab Spiel 2 in den Pre-Playoffs, im Duell mit den Höchstadt Alligators.

Am Donnerstag (29. Februar / 20 Uhr) benötigen die Lindauer einen Sieg in Höchstadt, um sich das mögliche Entscheidungsspiel in der Lindauer BPM-Arena am Freitag (01. März / 19:30 Uhr) zu erkämpfen. Live kann das Spiel auch wieder kostenpflichtig auf SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Duelle zwischen Lindau und Höchstadt gehen nicht ohne Dramatik. Exakt 83 Sekunden vor der Schlusssirene des dritten Drittels entschieden die Gäste aus Mittelfranken am Dienstagabend in der BPM-Arena das Spiel im Powerplay zu ihren Gunsten. Trotz einer deutlichen Überlegenheit der Gastgeber (Schussverhältnis 38:17) halten die Alligators nun das Heft des Handelns in ihrer Hand und genießen zudem Heimvorteil am Donnerstag. Denn durch den Sieg in Lindau führen sie mit 1:0 in der Best-of-Three-Serie und könnten den Einzug in die Playoffs vor ihrem Heimpublikum perfekt machen.

Das frühe Saisonende aber wollen die EV Lindau Islanders nochmals verhindern. Sie sie werden alles daransetzen, den Heimvorteil nochmal an den Bodensee zu holen. Denn mit einem Sieg in Mittelfranken könnte man die Sommerpause abwenden und sich das entscheidende dritte Spiel in dieser Serie erkämpfen. Dieses wäre dann schon am Freitag um 19:30 Uhr in der Lindauer BPM-Arena.

Viel Abtasten wird es daher am Donnerstag in Höchstadt und womöglich auch am Freitag in Lindau nicht geben, da vor allem die Lindauer gefordert sind, entsprechend früh, aber mit klaren Aktionen und voller Konzentration, das Spiel in die Hand zu nehmen und es zu ihren Gunsten zu entscheiden. Beide Mannschaften werden hart darum fighten, um in die Playoffs gegen die Oberliga Nord einzuziehen, die dann schon am kommenden Sonntag (03. März) starten würden.

Weitere Spieltage:

Pre-Playoff-Spieltag 3 : Freitag, 01. März / 19:30 Uhr / EV Lindau Islanders : Höchstadt Alligators

(wenn nötig)