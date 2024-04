Simon Klingler bleibt in Ulm

Ulm. (PM VFE) Mit dem Abwehrspezialisten Simon Klingler macht ein Top-Spieler des letztjährigen Kaders den Anfang und verlängert seinen Vertrag in Neu-Ulm um ein...

Ulm. (PM VFE) Mit dem Abwehrspezialisten Simon Klingler macht ein Top-Spieler des letztjährigen Kaders den Anfang und verlängert seinen Vertrag in Neu-Ulm um ein weiteres Jahr.

„Ich freue mich auf meine dritte Saison hier“, sagt Simon Klingler. „Der Verein entwickelt sich von Jahr zu Jahr nach vorne und ich freue mich meinen Teil dazu beitragen zu dürfen. Mein Dank gilt an der Stelle auch allen fleißigen Helfern, die den Standort Ulm/Neu-Ulm zur Devilsfamily machen!“

Der 29-Jährige mit Eishockey-Vergangenheit bei den Ravensburger Towerstars, beim EV Füssen und den Islanders aus Lindau, gibt damit seine fixe Zusage über mindestens ein weiteres Jahr Bayernliga mit den Ulmern.

In der Saison 2023/24 lieferte er als Abwehrchef mit seiner Offensivstärke herausragende 75 Punkte und 17 Tore.

Begeistert zeigt sich auch Geschäftsführer Patrick Meißner über Simons frühen Entschluss: „Ich freue mich, dass mit Simon der „Verteidiger des Jahres 2023/24“ auch in der kommenden Saison ein Devil bleibt. In seinem zweiten Jahr bei den Devils hat er direkt die Rolle des Kapitäns eingenommen, was auch für seine Qualitäten abseits des Eises spricht – Simon ist ein Fixpunkt in der Mannschaft! Auf dem Eis überzeugt er gerade durch seine Offensivqualitäten.“

Kader Ulm/Neu-Ulm 2024/25

Tor (G)

#3 David Heckenberger

Abwehr (D)

#11 Felix Anwander

#67 Simon Klingler

Sturm (F)

#13 Julian Tischendorf

#14 Dominik Synek

#17 Michael Wirz

#23 Stefan Rodrigues

#57 Joona Schneider