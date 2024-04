Neuer Goaliecoach beim ERC Ingolstadt

Ingolstadt. (PM ERCI) Rückkehr in die alte Heimat. Ilpo Kauhanen wird neuer Goaliecoach des ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga). In...

Ingolstadt. (PM ERCI) Rückkehr in die alte Heimat. Ilpo Kauhanen wird neuer Goaliecoach des ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga).

In der Saison 2002/03, der Ingolstädter Premierenspielzeit in der deutschen Eliteliga, stand der Deutsch-Finne bereits zwischen den ERC-Pfosten. Nun komplettiert er das Trainerteam der Blau-Weißen.

Zum insgesamt dritten Mal steht Kauhanen nun in Ingolstadt unter Vertrag. Als Nummer eins im ERC-Tor war er 2002/03 Publikumsliebling und beendete seine Karriere 2010 im Panther-Trikot. Nun übernimmt der 50-Jährige die vakante Position als Torhütertrainer. Zuletzt coachte Kauhanen seit 2022 die Keeper seines Heimatvereins KalPa Kuopio.

„Ilpo verfügt über eine Menge internationaler Erfahrung in genau der Position, die er bei uns übernehmen soll. Er wird sich nicht nur intensiv um unser Goalie-Gespann des DEL-Teams kümmern, sondern auch mit den Torhütern der Nachwuchsmannschaften arbeiten“, erklärt Sportdirektor Tim Regan, der den gebürtigen Finnen bereits aus der Zusammenarbeit im Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft kennt. „Mit Ilpo bekommen wir einen absoluten Fachmann. Seine Qualitäten sind dabei nicht nur auf die Arbeit und Entwicklung von Torhütern begrenzt. Er wird eine Bereicherung für unsere Organisation sein.“

Nach seiner Profikarriere begann Kauhanen 2011 seine Trainerlaufbahn als Goaliecoach zunächst im Nachwuchs von Kuopio. Vier Jahre lang war er dann bis 2016 zusätzlich auch für die Profis zuständig, ehe er fünf Spielzeiten für die Schwenninger Wild Wings tätig war. Parallel dazu coachte er die Torhüter der deutschen U18- und U20-Nationalmannschaft. In der Spielzeit 2020/21 war er außerdem Teil des Trainerteams der deutschen Nationalmannschaft, als die DEB-Auswahl – angeführt von einem bärenstarken Mathias Niederberger – das Halbfinale erreichte.

„Ich habe mich in Ingolstadt immer wohlgefühlt und die Fans haben mich als einer von ihnen gesehen. Nach meiner Profikarriere dachte ich: ‚Man weiß nie, was kommt. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück.‘ Dass es nun so kommt, freut mich sehr“, erzählt der Rückkehrer. „Tim und ich kennen uns schon seit den 90er-Jahren als Gegenspieler. Vor drei Jahren durfte ich dann beim Deutschland Cup mit ihm coachen und unsere Philosophie passt gut zueinander“, sagt Kauhanen und erklärt: „Kommunikation und Vertrauen ist als Goaliecoach das A und O. Auf dem Eis müssen die Torhüter hart arbeiten und ihre Leistung bringen, aber genauso wichtig ist der mentale Aspekt. Ich will eine gute Beziehung zu unseren Keepern aufbauen und werde sie sowie das gesamte Team immer unterstützen.“