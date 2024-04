Dennis Endras sagt dem aktiven Hockey Servus und wird Mitglied des Augsburger Trainerteams

Augsburg. (PM Panther) Dennis Endras beendet seine beeindruckende Karriere. Mit ihm verlässt einer der besten und erfolgreichsten deutschen Torhüter der Geschichte die ganz große...

Augsburg. (PM Panther) Dennis Endras beendet seine beeindruckende Karriere.

Mit ihm verlässt einer der besten und erfolgreichsten deutschen Torhüter der Geschichte die ganz große Eishockeybühne. Endras wird den Panthern aber erfreulicherweise erhalten bleiben und die Position des Torwarttrainers übernehmen.

„Es war immer mein größter Traum, Eishockeyprofi zu werden. Ich hatte das große Glück, diesen Traum mit all seinen Momenten zu leben. Für jede Erfahrung bin ich unendlich dankbar. Ich danke all meinen Teamkollegen, Trainern, Betreuern, Busfahrern und Eismeistern, die meine Reise mitgestaltet haben. Danke AEV für die mutige Entscheidung, einem jungen deutschen Goalie die Chance zu geben. Danke Mannheim, die eine so lange Zeit an mich geglaubt haben und all die Jahre an mir festgehalten haben“, so Endras rückblickend.

Dennis Endras darf voller Stolz auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. Der gebürtige Allgäuer erlernte das Eishockeyspielen in Sonthofen, sein DEL-Debüt feierte er 2004 im Trikot der Panther. Was folgte, ist Geschichte. 2008 machte ihn Larry Mitchell zur Nummer 1 im Panthertor, 2010 führte die legendäre Nummer 44 Augsburg mit sensationellen Leistungen zur Vizemeisterschaft. Nach einem Jahr im Ausland schloss sich Endras 2012 den Adlern Mannheim an, mit denen er 2015 und 2019 die Meisterschaft gewann. In der abgelaufenen Saison knackte er als erst zweiter Goalie überhaupt die Marke von 600 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga. 2013 wurde er Torwart des Jahres, bis heute feierte niemand mehr DEL-Shutouts als Endras.

Auch im Trikot der deutschen Eishockeynationalmannschaft hat Dennis Endras tiefe Spuren hinterlassen. 2010 wurde er als bester Spieler der IIHF-WM ausgezeichnet und ins All Star-Team der Weltmeisterschaft gewählt. 2018 gehörte er zu den Silberhelden des DEB, die bei den Olympischen Spielen ein ganzes Land begeisterten.

All diese Erfolge sind ohne den Rückhalt einer starken Familie undenkbar: „Das größte Dankeschön gilt meiner Familie. Danke an meine Frau Lisa, die all die Jahre als Erste meine Emotionen abbekommen hat und immer noch da ist. Danke, dass du mir den Rücken freigehalten hast. Seine eigene Zeit für die Karriere eines anderen zu opfern, ist wohl das größte Geschenk. Danke an meine Eltern, ohne sie wäre all das nie möglich gewesen. All die Momente mit euch geteilt zu haben, bedeutet mir die Welt. All die schönen Erinnerungen werden für immer uns gehören. Und danke an meinen Bruder Patrick, der mein größter Fan war und immer der beste große Bruder war, den man sich wünschen konnte. Ich werde das euch allen nie vergessen“, so Dennis Endras mit emotionalen Worten.

Nicht nur aufgrund seiner Leistungen als Profi wollte Sportdirektor Larry Mitchell Dennis Endras weiter an den Club binden: „Dennis war ein exzellenter Torwart und sicher eine der prägendsten Persönlichkeiten der DEL-Historie. Ich ziehe meinen Hut vor seiner außergewöhnlichen Karriere und bin stolz, ein Teil davon sein zu dürfen. Dass uns Dennis als Torwarttrainer erhalten bleibt, war mir ein großes Anliegen. Er hatte auch als Profi immer einen sehr intelligenten und analytischen Blick auf unseren Sport, weshalb er sicher auch als Trainer seinen Weg gehen wird. Es freut mich sehr, dass er 2024-25 Teil unseres neuen Trainerteams wird und wir nach vielen Jahren an unserer alten Wirkungsstätte gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen.“

Auch Endras freut sich auf die Herausforderung: „Da im Leben nichts für immer ist, freue ich mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt und meine neue Aufgabe. Ich werde diese genauso zielstrebig und professionell angehen wie meine aktive Karriere und mein Bestes für die Augsburger Panther geben.“

Die offizielle Würdigung von Dennis Endras aktiver Laufbahn findet vor einem Hauptrunden-Heimspiel der Panther in der neuen PENNY DEL-Saison statt.