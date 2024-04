Der dienstÃ¤lteste Indianer bleibt: Milan Pfalzer verlÃ¤ngert in Memmingen

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen kann die Vertragsverlängerung mit Eigengewächs und Publikumsliebling Milan Pfalzer verkünden. Der 27 Jahre alte Angreifer, der bislang durchgehend für...

Der 27 Jahre alte Angreifer, der bislang durchgehend für seinen Heimatverein aufs Eis ging, geht damit bereits in seine elfte Senioren-Saison bei den Indians.

Die Memminger Indians haben die nächste Personalie für die kommende Oberliga Saison klargemacht und den Vertrag mit Milan Pfalzer um ein weiteres Jahr verlängert. Für Pfalzer, der in der Maustadt geboren und ausgebildet wurde, wird die kommende Spielzeit bereits das elfte Senioren-Jahr im Memminger Trikot sein. Mit mittlerweile 421 Spielen steht der Angreifer nun auch kurz davor, den Platz als Rekordhalter mit den meisten absolvierten Partien in der Geschichte des ECDC einzunehmen.

Doch der Linksschütze ist nicht nur wenn es um Rekorde geht, ganz weit vorne bei den Indians anzutreffen. Auch sein enormer Kampfgeist und sein bedingungsloser Einsatz sind nahezu unerreicht, was ihn für die Indians fast unersetzlich macht. Mit 21 Hauptrunden-Punkten spielte Pfalzer aber offensiv ebenfalls eine gute Saison, auch und gerade in den Playoffs war er außerdem mit vielen wichtigen Aktionen zur Stelle. Insgesamt vier weitere Scorerpunkte kamen in den Endrunden-Partien hinzu, abgesehen von der ersten Reihe war das der Spitzenwert bei den Rot-Weißen.

Nun soll das Memminger Urgestein also auch im kommenden Jahr vorangehen und weitere Meilensteine im Indians-Trikot feiern. Pfalzer wird dabei, aufgrund der neuen Regelung, als sogenannter „Local Player“ keine Ü-Stelle mehr belegen.

Sven Müller: „Die Vertragsverlängerung mit Milan ist für uns jedes Jahr ein zentraler Bestandteil der Kaderplanung. Er ist nicht nur eine Identifikationsfigur und geht voran, sondern er hat auch sportlich großen Wert für uns. Wir freuen uns, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten.“