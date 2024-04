DienstÃ¤ltester Akteur: Sergej Stas startet in seine sechste Saison bei den Saale Bulls

Halle. (PM Saale Bulls) Es war im Sommer 2019, als der MEC Halle 04 die Verpflichtung von Sergej Stas vom Zweitligisten Freiburg verkündeten. Für...

Halle. (PM Saale Bulls) Es war im Sommer 2019, als der MEC Halle 04 die Verpflichtung von Sergej Stas vom Zweitligisten Freiburg verkündeten.

Für den damals 28-jährigen Angreifer, der zuvor 93-mal in der DEL sowie 211-mal in der DEL2 auf dem Eis stand, waren die Saale Bulls dessen erste Station in der Oberliga – und bleiben es weiterhin: Der ehemalige belarussische A-Nationalspieler wird auch 2024/25 für die Händelstädter auflaufen und nach seiner Vertragsverlängerung als dann dienstältester Akteur seine sechste Saison in Serie im Bulls-Trikot absolvieren.

„Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Es ist kein Geheimnis, dass mir der Verein und die Stadt inzwischen natürlich ans Herz gewachsen sind“, so die hallesche Nummer 72. Sollte der Linksschütze von Verletzungen verschont bleiben, wird er in der kommenden Saison in die Top Ten der Spieler mit den meisten Einsätzen für die Saale Bulls vorrücken. Gleichzeitig will der 32-Jährige, genau wie der Rest der Mannschaft, alles dafür geben, die abgelaufene Spielzeit vergessen zu machen. „Ich will nach der etwas schwächeren Saison an die letztjährigen Erfolge anknüpfen und glaube fest daran, dass wir alles daransetzen werden, um in der kommenden Spielzeit wieder ganz oben mitzuspielen“, so der Zweitliga-Meister von 2014, der in seinen bislang 227 Pflichtspiel-Einsätzen für die Bulls 192 Punkte (75 Tore) beisteuern konnte.

Die Verantwortlichen sind glücklich, Sergej Stas auch weiterhin im Kader zu haben und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2024/25 im Bulls-Trikot. (Jy)