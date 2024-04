Neuzugang in der Offensivabteilung des EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 24-jährigen Sebastian Streu kann der EHC Freiburg seinen dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren. In Neuwied geboren, durchlief...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 24-jährigen Sebastian Streu kann der EHC Freiburg seinen dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren.

In Neuwied geboren, durchlief der Linksschütze die Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg und sammelte auch in Nordamerika in der Western Hockey League hochklassigen Juniorenerfahrung.

Zurück in seinem Heimatland trug der Angreifer schließlich drei Jahre das Trikot der Eisbären Berlin und konnte hier mit dem Rekordmeister zwei Meisterschaften in der höchsten deutschen Eishockeyliga feiern. Nach einer weiteren Spielzeit bei den Iserlohn Roosters im Eishockey Oberhaus trug Streu in der abgelaufenen Saison das Trikot des Ligakonkurrenten aus Rosenheim. Insgesamt kann Offensivakteur in seiner Karriere bereits auf 166 PENNY DEL und 82 DEL2-Pflichtspiele zurückblicken. Nun wird Sebastian Streu in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen und für die Wölfe auf Punktejagd gehen.

Sportdirektor Peter Salmik: „Auf der Suche nach einem universal einsetzbaren Stürmer ist uns Sebastian besonders auch in den Spielen gegen uns sofort ins Auge gefallen. Wir sind der Meinung, dass er sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat und er wird bei uns die Rolle und Möglichkeit erhalten, allen zu zeigen, was er kann“.

Sebastian Streu ergänzt: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison mit dem Wölfe-Team anzugreifen und ein Teil des Wolfsrudels zu werden. Persönlich möchte ich mich verbessern, mein Niveau noch weiter steigern und der Mannschaft so gut wie möglich weiterhelfen, um am Ende gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen“.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 26.04.2024)

Torhüter: Patrik Cerveny

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel, Marcus Gretz, Marvin Neher

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn, Georgiy Saakyan (Saale Bulls), Yannik Burghart (ESV Kaufbeuren), Sebastian Streu (Starbulls Rosenheim)

Cheftrainer: Timo Saakrikoski

Co-Trainer: Sami Lehtinen