Weiden: Stadionfest und Vorbereitungsspiele gegen die Bayreuth Tigers und Starbulls Rosenheim

Weiden. (PM Blue Devils) Am Sonntag, den 4. September 2022 um 15.00 Uhr, empfangen die Blue Devils Weiden die Bayreuth Tigers aus der DEL2 zu einem Testspiel in der Hans-Schröpf-Arena.

Erstmals seit der Corona-Pandemie möchten die Weidener ein Vorbereitungsspiel mit einer Saisoneröffnungsfeier kombinieren. Deshalb findet im Anschluss an das Spiel das traditionelle Stadionfest statt. Eine Woche später, am 11. September 2022 um 17.30 Uhr, treten die Blue Devils zum Rückspiel im Kunsteisstadion Bayreuth an. Alle Informationen zur Saisoneröffnungsfeier geben die Weidener zur gegebenen Zeit auf der Website und in den sozialen Netzwerken bekannt.

Außerdem steht mit den Starbulls Rosenheim der letzte Testspielgegner fest. Das Heimspiel findet am Freitag, den 16. September 2022 um 20.00 Uhr, statt.

Das komplette Vorbereitungsprogramm der Blue Devils im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast

26.08.22 20.00 Uhr Blue Devils Weiden Eispiraten Crimmitschau

27.08.22 17.00 Uhr Heilbronner Falken Blue Devils Weiden

04.09.22 15.00 Uhr Blue Devils Weiden Bayreuth Tigers

11.09.22 17.30 Uhr Bayreuth Tigers Blue Devils Weiden

16.09.22 20.00 Uhr Blue Devils Weiden Starbulls Rosenheim

25.09.22 18.00 Uhr Deggendorfer SC Blue Devils Weiden