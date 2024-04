Atte Tolvanen bleibt bei den Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Torhüter Atte Tolvanen setzen auch in der kommenden Saison ihre Zusammenarbeit fort. Die Red...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Torhüter Atte Tolvanen setzen auch in der kommenden Saison ihre Zusammenarbeit fort.

Die Red Bulls freuen sich, sich auch in Zukunft auf den 29-jährigen Finnen, der großen Anteil an den letzten drei Meistertiteln hat, im Tor verlassen zu können.

Drei Saisonen, drei Titel. Mit dem Engagement während der Saison 2021/22 in Salzburg ging der Stern von Atte Tolvanen so richtig auf. Der Finne performte stark im Grunddurchgang, beendete die Saison mit dem Gewinn der win2day ICE Hockey League mit den Red Bulls und wurde anschließend mit dem Playoff-MVP der Liga geehrt. Im Jahr darauf, 2022/23, stand er von Beginn an zwischen den Pfosten und bestätigte erneut seine starke Performance, die wieder zum Salzburger Meistertitel führte und ihm neuerlich die Auszeichnung als bester Spieler der Playoffs (MVP) einbrachte.

Auch in der jüngst abgelaufenen Saison 2023/24, die mit dem dritten Titel der Red Bulls in Folge endete, stellte Tolvanen sein Können in 32 Grunddurchgangsspielen und 19 Playoff-Spielen einmal mehr unter Beweis und bildete das Rückgrat des Salzburger Erfolges. Der Finne gehört damit weiterhin zu den Top-Goalies der Liga und unterstrich besonders in kritischen Situationen regelmäßig sein Ausnahmetalent. Ab Herbst geht Tolvanen in seine vierte Saison mit den Red Bulls.