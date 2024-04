Eispiraten und Lucas BÃ¶ttcher verlÃ¤ngern Vertrag

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben sich mit dem nächsten Spieler auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Lucas Böttcher bleibt den Westsachsen treu und...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben sich mit dem nächsten Spieler auf eine Vertragsverlängerung einigen können.

Lucas Böttcher bleibt den Westsachsen treu und soll ab August, zum Start seiner fünften Saison mit dem DEL2-Club, seinen nächsten Entwicklungsschritt unter Cheftrainer Jussi Tuores gehen.

„Wir glauben, dass in Böttchi noch mehr schlummert, als er uns bisher gezeigt hat. Deshalb wollen wir diesen Weg mit ihm gemeinsam fortsetzen“, erklärt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten. „Ich freue mich sehr darüber, weiterhin ein Teil der Eispiraten Crimmitschau sein zu können. Mir wird die Chance gegeben, mich hier weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen“, erklärt Lucas Böttcher.

Seit der Spielzeit 2020/21 trug Lucas Böttcher in 183 Pflichtspielen das Trikot der Eispiraten Crimmitschau. Seither gelangen dem 21-jährigen Stürmer, der 2017 vom ECC Preussen Berlin in den Nachwuchs des ETC Crimmitschau wechselte, sieben Treffer und zehn Assists für die Westsachsen.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Oleg Shilin

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Lucas Böttcher