Neun Testspiele festgelegt – Vorbereitungsprogramm der Starbulls steht fest

Rosenheim. (PM Starbulls) Das Vorbereitungsprogramm der Starbulls Rosenheim für die Saison 2022/23 steht fest. Der Auftakt ist am 20. August gegen den DEL2-Absteiger Bad Tölz.

Ehe die Oberliga-Süd am 30. September mit dem Spielbetrieb startet, erwartet die die Männer von Trainer Jari Pasanen ein intensives Vorbereitungsprogramm – vorwiegend gegen die späteren Oberliga-Rivalen.

Erste Eiszeit am 15. August

Der Einstieg in die Vorbereitung ist am 15. August mit der ersten offiziellen Trainingseinheit des neuen Teams. Bereits am 01. August haben die Spieler aber die Möglichkeit freiwillige Einheiten auf dem Rosenheimer Eis zu nutzen.

Bereits wenige Tage nach dem offiziellem Trainingsauftakt kommt es am 21. August in Bad Tölz gegen den DEL2-Absteiger zum ersten Kräftemessen innerhalb der Vorbereitung. Am Mittwoch, den 24. August erwartet die Starbulls vor heimischer Kulisse der letztjährige Oberliga Nord Meister – die Saale Bulls aus Halle. Insgesamt dürfen sich die Fans der Starbulls Rosenheim auf neun Vorbereitungsspiele freuen – vier davon finden im heimischen ROFA-Stadion statt.

Der Vorbereitungsplan in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Gast

21.08.2022 17:00 EC Bad Tölz Starbulls Rosenheim

24.08.2022 18:00 Starbulls Rosenheim Saale Bulls Halle

26.08.2022 19:00 ESV Kaufbeuren Starbulls Rosenheim

04.09.2022 17:00 Starbulls Rosenheim SC Riessersee

09.09.2022 19:30 EC Peiting Starbulls Rosenheim

11.09.2022 16:00 SC Riessersee Starbulls Rosenheim

16.09.2022 20:00 Blue Devils Weiden Starbulls Rosenheim

18.09.2022 17:00 Starbulls Rosenheim EC Bad Tölz

23.09.2022 19:30 Starbulls Rosenheim Höchstadt Alligators