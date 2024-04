Reto Suri bleibt dem EVZ erhalten

Zug. (PM EVZ) Bereits im letzten Sommer hatte sich Reto Suri entschlossen, seine Aktiv-Karriere zu beenden. Mit dem Halbfinal-Aus am 8. April gegen...





Zug. (PM EVZ) Bereits im letzten Sommer hatte sich Reto Suri entschlossen, seine Aktiv-Karriere zu beenden.

Mit dem Halbfinal-Aus am 8. April gegen die ZSC Lions ging die Laufbahn des 35-Jährigen als Eishockeyspieler zu Ende, er wird dem EVZ aber in einer anderen Funktion treu bleiben.

852 National League Spiele, 38 Champions Hockey League Partien und 89 Einsätze mit der Schweizer Nationalmannschaft – in seiner 17-jährigen Profikarriere hat Reto Suri so einige Höhepunkte erlebt: er gehört zu den WM-Silberhelden von 2013, kürte sich mit dem EVZ 2019 zum Cup-Sieger und holte 2022 den langersehnten Schweizer Meistertitel.

Doch der Stürmer blieb auch vom Verletzungspech nicht verschont: Eine schwere Knieverletzung, erlitten im Playoff-Final 2022, zwang ihn zu einer langen Pause. Suri kämpfte sich wieder zurück, machte sich zusammen mit seiner Familie aber auch Gedanken über die Fortsetzung seiner Karriere.

Im Sommer 2023 war der Entschluss gefasst, die Schlittschuhe nach einer letzten Saison beim EVZ an den Nagel zu hängen. Die erneute Knieverletzung im Spätsommer kam deshalb zur Unzeit. Doch für den Zuger Publikumsliebling war klar: «Für eine Rückkehr aufs Eis werde ich noch einmal alles investieren, was in meiner Macht steht.»

Diese gelang ihm am 19. Januar dieses Jahres. 24 weitere Partien kamen in der Regular Season und den Playoffs hinzu und so streifte sich Suri in der National League insgesamt 519 Mal das Dress des EVZ über, 38 Partien in der CHL und 15 Cup-Spiele kommen hinzu.

Und auch nach seiner Karriere auf dem Eis bleibt Reto Suri dem EVZ treu: nach ersten Erfahrungen hinter der Bande, welche er diese Saison an der Seite von Dan Tangnes und Michael Liniger machen durfte, wird er ab der kommenden Saison nicht nur Assistant Coach von Thomi Derungs bei den U20-Elit, sondern auch eine aktive Rolle im Scouting und Player Development übernehmen. In dieser Funktion wird er besonders mit jungen Spielern aus dem Leistungs- und Profisport auf dem Eis arbeiten und seine langjährige Erfahrung weitergeben können.

«Ich freue mich sehr, weiterhin Teil der EVZ Familie zu sein und bin der Organisation dankbar, dass sie mir ermöglicht, meiner Leidenschaft – dem Eishockey – in einer neuen Tätigkeit weiterhin treu zu bleiben», sagt Reto Suri über seine neue Herausforderung. «Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt, dem ich mit grosser Vorfreude entgegenblicke!»