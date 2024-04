Adler Mannheim: Gawanke erfolgreich operiert, zwei weitere AbgÃ¤nge

Mannheim. (PM Adler) Adler-Verteidiger Leon Gawanke hat sich im fünften Viertelfinalspiel gegen Berlin eine Schulterverletzung zugezogen, die operativ versorgt werden musste. Nach dem erfolgreich...

Mannheim. (PM Adler) Adler-Verteidiger Leon Gawanke hat sich im fünften Viertelfinalspiel gegen Berlin eine Schulterverletzung zugezogen, die operativ versorgt werden musste.

Nach dem erfolgreich verlaufenen Eingriff wird der 24 Jahre alte Rechtsschütze in den kommenden Wochen an seinem Comeback arbeiten, der Start in die Spielzeit 2024/25 ist nicht gefährdet.

Gawanke wechselte im Februar aus der nordamerikanischen AHL nach Mannheim, avancierte ob seiner starken Leistungen, seines nimmermüden Einsatzes und seiner sofortigen Identifikation mit den Adlern zum Publikumsliebling. In seinen ersten 15 Pflichtspielen für Mannheim sammelte der gebürtige Berliner 16 Scorerpunkte (drei Tore / 13 Vorlagen).

Zwei weitere Abgänge

Die Adler Mannheim arbeiten weiter an der Zusammenstellung des Kaders für die Saison 2024/25. Demnach werden die beiden Angreifer Tyler Gaudet und Markus Hännikäinen nicht mehr nach Mannheim zurückkehren.

Gaudet kam im Sommer 2022 aus Wolfsburg zu den Adlern. In zwei Spielzeiten und insgesamt 91 Partien in der PENNY DEL brachte es der 31-jährige Kanadier auf 18 Tore und 33 Vorlagen. In der Champions Hockey League lief der Linksschütze achtmal im Trikot der Adler auf, dabei verbuchte er fünf Scorerpunkte (zwei Tore / drei Assists).

Hännikäinen, der bereits in der Saison 2021/22 23 Spiele für die Adler absolvierte, heuerte vor dem abgelaufenen Wettbewerb ein zweites Mal in Mannheim an. Der 1,86 Meter große und 91 Kilogramm schwere Linksschütze, der auf beiden Seiten des Eises als harter Arbeiter bekannt ist und von den Fans zum Spieler des Monats Dezember 2023 gewählt wurde, bestritt 51 Hauptrunden- sowie zwei Playoff-Partien, in denen er sieben Tore und 16 Vorlagen verbuchen konnte.

„Tyler und Markus sind gute Teamkollegen und hervorragende Menschen. Sie haben extrem hart für unsere Fans und unseren Club gearbeitet. Wir wünschen beiden Jungs viel Glück bei ihren nächsten Aufgaben“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.