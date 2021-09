Vorfreude steigt: Erstes Heimspiel wieder mit groÃŸem Fanblock

Passau. (PM Black Hawks) In weniger als zwei Wochen ist es endlich soweit: Die Passau Black Hawks treffen in der Passauer Eis-Arena im Donau-Pokal...

Passau. (PM Black Hawks) In weniger als zwei Wochen ist es endlich soweit: Die Passau Black Hawks treffen in der Passauer Eis-Arena im Donau-Pokal auf die Eisbären Regensburg.

Das schönste daran: Die Rückkehr der Fans in die Passauer Eis-Arena. Um allen Besuchern die Rückkehr in die Passauer Eis-Arena so einfach wie möglich zu gestalten veröffentlichen wir heute die Rahmenbedingungen für die Saison 2021/22 incl. Vorbereitung und Playoffs laut den aktuellen behördlichen Auflagen:

– Der Einlass der Besucher erfolgt nach der 3G-Regelung (Nachweis seiner Corona Impfung, einer vollständigen Genesung, ein max. 48 Std. alter PCR Test oder ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest). Ausgenommen davon sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr, noch nicht eingeschulte Kinder und Schüler, die im Rahmen des verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes ohnehin regelmäßig getestet werden. (Schülerausweis)

– Es wird vor der Passauer Eis-Arena zwei Kontrollstellen geben, welche den 3G Status der Besucher prüfen. Dazu muss neben dem 3G Nachweis auch ein Personalausweis vorgezeigt werden.

– Tickets sind ausschließlich online unter: https://www.etix.com/ticket/online/ erhältlich. Eine klassische Abendkasse wird es nicht geben. Hintergrund: es können aufgrund behördlicher Auflagen personalisierte Tickets gefordert werden.

– Es werden bei ETIX Tickets für Steh- und Sitzplätze Tickets (soweit noch verfügbar nach Abzug von verkauften Dauer- und VIP Karten) zu erwerben sein.

– Der Einlass zu den Spielen erfolgt bis maximal 15 Minuten NACH Spielbeginn.

– Im Falle von behördlichen Regulierungen haben Dauerkarteninhaber ein Vorrecht. Dauerkarten können über das Bestellformular auf der Homepage bestellt werden.

– In der Passau Eis-Arena gilt eine Maskenpflicht – auch am Steh- oder Sitzplatz (OP-Masken). Die Masken dürfen selbstverständlich zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden.

– Es findet ein regulärer Kioskbetrieb statt. Freuen Sie sich auf eine frische Bratwurst der Metzgerei Kroiss und ein Stadionbier der Löwenbrauerei Passau.

– Der VIP Betrieb startet wie gehabt zum ersten Oberliga Pflichtspiel incl. den geltenden Hygieneregeln der Gastronomie.

Der Countdown läuft! 11 Tage bis zum ersten Black Hawks Heimspiel vor Zuschauern in der Passauer Eis-Arena seit fast einem Jahr! -czo

Kader – Oberliga Saison 2021/22:

Tor: Raphael Fössinger, Menno Bergmeister, Nico Pertuch (FL)

Verteidigung: Manuel Malzer, Florian Lehner, Aron Schwarz, Marcel Pfänder, Fabio Frick, Jakob Raul, Fabian Belendir (FL), Alessandro Schmidbauer (FL), Michael Brunner (FL)

Angriff: Jeff Smith (TK), Anders Poulsen (TK), Michael Franz, Jonas Franz, Elias Rott, Levin Vöst, Niklas Pill, Lukas Brummer, Sergej Janzen, Robin Deuschl, Santeri Ovaska Moritz Serikow (FL), Julian Elsberger (FL)