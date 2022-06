Top-Verteidiger für die Blue Devils

Weiden. (PM Blue Devils) Nachdem sich die Oberligen auf eine Erhöhung der Kontingentstellen von zwei auf drei verständigten, können die Blue Devils Weiden den...

Weiden. (PM Blue Devils) Nachdem sich die Oberligen auf eine Erhöhung der Kontingentstellen von zwei auf drei verständigten, können die Blue Devils Weiden den US-Amerikaner Kurt Davis als Neuzugang präsentieren.

Der Offensiv-Verteidiger erhält bei den Blue Devils einen Zweijahresvertrag und wird mit der Rückennummer 44 auflaufen.

Der 35-Jährige beschreibt sich selbst als spielintelligenten Verteidiger, der gut mit der Scheibe umgehen und das Spiel lesen kann. Zudem leitet er gerne den kontrollierten Spielaufbau ein und ist auch in der Offensive sehr stark.

Davis begann seine Eishockey-Karriere 2005 bei den Waterloo Black Hawks und Green Bay Gamblers in der United States Hockey League (USHL) – der wichtigsten Junioren-Liga der USA. Ab 2007 studierte er an der Minnesota State University Sportmanagement und spielte vier Jahre für die MSU Mavericks, dem NCAA-Team der Universität (150 Spiele, 96 Punkte).

Nach seinem Abschluss wagte der US-Amerikaner den Schritt nach Europa und fand den Weg über Schweden (Södertälje SK) nach Norwegen. Dort feierte er 2013 und 2014 mit den Stavanger Oilers zwei Meisterschaften in Folge. Neben dem Meistertitel in der Saison 2013/2014 erhielt er zudem die Auszeichnung als Verteidiger mit den meisten Toren (18), meisten Assists (35) und meisten Scorerpunkten (53). Anschließend ging es für den Amerikaner weiter in die DEL. Dort absolvierte er drei Spielzeiten für die Düsseldorfer EG und eine für den diesjährigen Absteiger Krefeld Pinguine (221 Spiele, 95 Punkte).

Nach nur 17 Partien für die Vienna Capitals in der EBEL (jetzt ICE) wechselte der spielstarke Offensiv-Verteidiger 2018 zurück nach Norwegen. Die letzten zweieinhalb Jahre verbrachte der 173 Zentimeter große und 76 Kilogramm schwere Verteidiger bei den Bayreuth Tigers in der DEL2 (116 Spiele, 111 Punkte).

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils: “Mit Kurt sind unsere Planungen in der Verteidigung abgeschlossen. Somit haben wir eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wir haben noch einen spielstarken Verteidiger gesucht, der uns gerade in der Offensive und im Powerplay noch gefährlicher machen soll. Doch auch seine sehr große Erfahrung aus den verschiedenen Ligen und seine gute Kommunikationsfähigkeit sind weitere wichtige Punkte, die uns bei ihm überzeugt haben.”

Sebastian Buchwieser, Head-Coach der Blue Devils: “Kurt soll nächste Saison die vakante Stelle des Nummer Eins Verteidigers besetzen. Er ist ein läuferisch sehr starker Spieler, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann. Stark ist sein Stellungsund Passspiel im Powerplay.”

Kurt Davis: “Die Blue Devils sind eines der stärksten und ambitioniertesten Teams in der Oberliga. Die Gespräche, die ich mit Jürgen Rumrich und Sebastian Buchwieser geführt habe, waren gut und haben mich überzeugt. Es stimmt einfach das Gesamtpaket. Ich möchte mit der Mannschaft Meister werden und aufsteigen.”