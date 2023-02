Passau: Achte Heimniederlage in Folge: 3:6 Schlappe gegen den EV FÃ¼ssen

Passau. (PM Black Hawks) Es ist zum Haare raufen für die Passau Black Hawks und deren Anhänger. Am Sonntagabend kassierten die Habichte gegen den...

Passau. (PM Black Hawks) Es ist zum Haare raufen für die Passau Black Hawks und deren Anhänger. Am Sonntagabend kassierten die Habichte gegen den EV Füssen die achte Heimpleite in Folge.

Die Oberbayern feierten am Ende einen ungefährdeten 3:6 Erfolg vor gut 500 Zuschauern in der Eis-Arena Passau. Wie so oft war es insbesondere das erste Drittel, welches den Habichte das „Genick brach“. Der EV Füssen spielte einfaches und körperbetontes Hockey. Dazu kam einfach der viel größere Wille dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Bereits nach einer viertel Stunde führten die Gäste mit 0:3. Zack Dybowski konnte kurz vor Ende des Drittels verkürzen. Wer gedacht hatte, dass zweite Drittel würde besser laufen, der hatte sich getäuscht. Füssen drückte dem Spiel weiter seinen Stempel auf und konnte auf 1:5 davonziehen. Im Schlussabschnitt präsentierten sich die Habichte dann von einer ganz anderen Seite. Druckvoll, körperbetont und voll im Geschehen. Am Ende konnten sich die Habichte noch auf 3:6 herankämpfen. Die Tore für die Dreiflüsse Städter erzielten David Routa und Yuma Grimm. Das Aufbäumen kam allerdings viel zu spät.

Ohne Zweifel machte auch das Schiedsrichtergespann an diesem Abend nicht alles richtig, insbesondere wenn es darum ging die Gesundheit der Spieler zu schützen. Jakub Cizek blieb nach einem brutalen Stockcheck von hinten nach einem Angriff von Carl Zimmermann minutenlang auf der Eisfläche liegen und musste mit Hilfe von Arzt und Mitspielern von der Eisfläche geleitet werden. Die ausgesprochene zwei Minuten Strafe gegen den Füssener Spieler war im wahrsten Sinne des Wortes ein Witz! Die Niederlage müssen sich die Habichte aber am Ende auf die eigene Fahne schreiben.

Seit Wochen gelingt es den Black Hawks nicht die Leistung über ein ganzes Spiel abzurufen. Insbesondere in der Eis-Arena reiht sich ein schwacher Auftritt nach dem anderen ein. Eine neue Chance auf Punkte und einen Heimsieg haben die Habichte dann bereits am Freitag um 19:30 Uhr beim Heimspiel gegen den EC Peiting.

Tickets für das Spiel sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

4812 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München