signed & sealed: Black Hawks verlÃ¤ngern langfristig mit Jakub Cizek

Passau. (PM Black Hawks) Bei dieser Nachricht dürfte die Freude – nicht nur – bei den Fans der Passau Black Hawks riesengroß sein.

Den Passau Black Hawks um ihren sportlichen Leiter Christian Zessack ist es gelungen den Vertrag mit Topscorer Jakub Cizek langfristig zu verlängern.

„Wir freuen uns natürlich das Jakub bei uns in Passau bleibt. Das ein Spieler sich längerfristig für die Black Hawks entscheidet, spricht eindeutig für die Entwicklung am Eishockey Standort Passau“. weiß Christian Zessack. Jakub Cizek wird mindestens die nächsten beiden Spielzeiten für die Passau Black Hawks auf Torejagd gehen. Eine Option für eine dritte Saison sieht das neue Arbeitspapier von Jakub Cizek ebenfalls vor.

Jakub Cizek war vor der Saison vom IHC Pisek in die Dreiflüsse Stadt gewechselt. Bereits in Pisek glänzte Cizek als Topscorer mit starken 63 Scorerpunkten – von diesen waren 41 Tore. Bei den Passau Black Hawks hat Jakub Cizek dann ebenfalls eingeschlagen wie eine Bombe. In 23 Spielen konnte Cizek bereits 39 Scorerpunkte (20 Tore) erzielen. „Jakub ist mit erst 21 Jahren schon ein sehr abgeklärter Stürmer mit unglaublichem Potential. Wir freuen uns den Weg auch in Zukunft gemeinsam zu gehen“.

„Ich bin sehr glücklich meinen Vertrag in Passau verlängert zu haben. Ich fühle mich in Passau sehr wohl und freue mich auf die kommenden Jahre“. erzählt Jakub Cizek nach seiner Vertragsverlängerung bei den Passau Black Hawks. -czo