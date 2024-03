Mammut-Match ohne Happy End fÃ¼r den DSC: Spiel 1 geht in der Overtime an die Tilburg Trappers

Deggendorf. (PM DSC) Es hat am Ende nicht sollen sein: Der Deggendorfer SC unterlag am Freitagabend nach tollem Kampf in Spiel 1 den Trappers....

Deggendorf. (PM DSC) Es hat am Ende nicht sollen sein: Der Deggendorfer SC unterlag am Freitagabend nach tollem Kampf in Spiel 1 den Trappers.

Die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger lieferte dabei vor 2433 Zuschauer im IJssportcentrum Tilburg eine starke Leistung und verlor denkbar knapp mit 5:4 nach Verlängerung. Der Siegtreffer für die Hausherren fiel in der 75. Minute.

Die Hausherren starteten von der ersten Minute an druckvoll in die Partie und versuchten den DSC früh in der eigenen Defensive einzuschnüren. In der fünften Spielminute gingen die Trappers – wenn auch etwas glücklich – mit 1:0 in Führung. Von einem Schlittschuh eines Deggendorfers sprang der Puck direkt auf den Schläger von Kaid Oliver, der freistehend das 1:0 markierte. Die Tilburger blieben im weiteren Drittelverlauf spielbestimmend, während sich die Deggendorfer weitestgehend auf eine solide Defensive und Konterspiel fokussierte. Einer dieser schnellen Gegenstöße führte in der zwölften Minute zum Erfolg. Marco Baßler traf nach sehenswertem Solo ins rechte obere Eck zum 1:1 – was gleichermaßen den Spielstand nach 20 Minuten widerspiegelte.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Trappers wirkten bemüht, das Spiel zu machen und der DSC verlegte sich aufs Konterspiel. In der 26. Minute war es Marcel Pfänder, der nach einem schnellen Gegenzug von Julian Elsberger ins Szene gesetzt wurde und zum 2:1 traf. Doch die Antwort der Tilburger ließ nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute tauchte de Bonth frei vor Pielmeier auf und traf zum 2:2 Ausgleich. Zwei Minuten später kamen die Deggendorfer zu ihrem ersten Powerplay der Partie und schlugen prompt zu. Erneut war es Marcel Pfänder, der per Gewaltschuss auf 2:3 stellte. Mit diesem Spielstand ging es hinein in die zweite Drittelpause.

Das Schlussdrittel begann mit einem Paukenschlag: Nach nur sieben Sekunden glichen die Trappers im Powerplay durch Max Hermens zum 3:3 aus. Beflügelt durch den Ausgleich hatten die Niederländer nun Oberwasser und gingen in der 46. Minute durch Joly das zweite Mal an diesem Abend in Führung. Doch erneut steckte der DSC nicht auf und kam zurück: Curtis Leinweber nutzte in der 48. Minute einen Lapsus der Trappers-Hintermannschaft und stellte auf 4:4. Trotz Chancen auf beiden Seiten ließ sich keiner der beiden Torhüter mehr überwinden, sodass das Spiel in der Verlängerung entschieden werden musste.

Dort schwang sich in der 75. Minute Kilian van Gorp zum Matchwinner auf, indem er Spiel 1 der Viertelfinalserie für seine Farben entschied.

Weiter geht es mit Spiel 2 der Serie am kommenden Sonntag in Deggendorf. Spielbeginn ist um 18:45 Uhr.