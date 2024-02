Jiri Ehrenberger bleibt Ã¼ber die Saison 2023/24 hinaus Trainer des DSC

Deggendorf. (PM DSC) Mit 68 in Rente? Für Jiri Ehrenberger überhaupt kein Thema. Im Gegenteil: Auch in der nächsten Saison wird er als Trainer...

Deggendorf. (PM DSC) Mit 68 in Rente? Für Jiri Ehrenberger überhaupt kein Thema.

Im Gegenteil: Auch in der nächsten Saison wird er als Trainer an der Bande des Deggendorfer SC stehen. Damit geht Ehrenberger in seine dritte Spielzeit als Übungsleiter des Oberligisten nach seiner Rückkehr.

Insgesamt wird es bereits seine sechste Saison werden, denn in Deggendorf startete er in den 90er Jahren seine erfolgreiche Trainerkarriere, die ihr zu verschiedenen Stationen im deutschen Profieishockey führte. Der anerkannte Eishockeyexperte hat auch im Standort Deggendorf geschafft, was seinen Vorgängern nicht gelingen mochte: Seit er in der Saison 2021/22 während der laufenden Runde das Amt übernommen hatte, verstummten selbst die kritischsten Stimmen im Umfeld.

Der gebürtige Tscheche ist mit seiner sympathischen Art beliebt und geschätzt. Auch sportlich ist er unbestritten, wie Thomas Greilinger verdeutlicht: „Jiri ist eine absolute Respektsperson. Er hat in den letzten Jahren eine Mannschaft geformt, die selbst bei zahlreichen Ausfällen wie im Moment, noch immer im vorderen Tabellenbereich mitspielen kann. Ich denke, dass Jiri ein absoluter Glücksfall für Deggendorf ist und wir sehr froh sein können, einen Mann mit einer solchen Vita und so viel Sachverstand hier in Deggendorf zu haben.“

Mit Jiri Ehrenberger hat der DSC nun eine enorm wichtige Personalie für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht, sodass Greilinger die weiteren Planungen vorantreiben kann: „Wir sind sehr froh, dass Jiri noch nicht in Rente geht, sondern mindestens noch eine Saison bleibt. Das ist auch für die Gespräche mit den Spielern ein wichtiger Faktor.“

Zurück in der Erfolgsspur: Deggendorfer SC mit Heimerfolg über die Höchstadt Alligators

Nach vier Niederlagen in Folge gab es am Sonntagabend wieder Grund zum Jubeln bei den Deggendorfer Fans. Vor 1414 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Höchstadt Alligators mit 3:0

Vor dem Duell mit den Franken gab es erneut Änderungen im Deggendorfer Kader. Mit Sascha Maul kehrte ein weiterer Akteur in den Kader zurück. Nach seiner zweiten großen Strafe wegen eines Faustkampfs war jedoch Verteidiger Alex Grossrubatscher für den Vergleich gegen die Alligators gesperrt. Zudem fehlten weiterhin Petr Stloukal, Lukas Miculka, Niklas Pill, Benedikt Schopper, Timo Pielmeier und Curtis Leinweber.

Von der ersten Minute weg entwickelte sich eine Partie, in der keine der beiden Mannschaften den ersten Fehler machen wollte. So war es auch nicht verwunderlich, dass der das 1:0 nach einem Lapsus der Höchstadter Hintermannschaft fiel. Ein Aufbaupass wurde von Carter Popoff abgefangen, der bediente René Röthke und der Deggendorfer Kapitän hatte keine Mühe, den Puck im Alligators-Tor unterzubringen. Mit der knappen Führung ging es auch das erste Mal in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Partie blieb über weite Strecken umkämpft, auch wenn sich die Deggendorfer ein leichtes Chancenplus erspielten. In der 38. Minute münzte der DSC dieses leichte Übergewicht zum 2:0 um. Erneut war es Carter Popoff, der dieses Mal mustergültig Marco Baßler bediente, der Zimmermann im rechten, oberen Eck überwand.

Im Schlussdrittel wirkte der DSC erneut defensiv sehr konzentriert und setzte zur rechten Zeit offensive Nadelstiche. In der 46. Minute bediente Julian Elsberger den mitgelaufenen Tomas Gulda, der humorlos zum 3:0 vollendete. Im weiteren Drittelverlauf versuchten die Alligators noch einmal heranzukommen, scheiterten aber an der stabilen DSC-Defensive, die das Ergebnis bis in die Schlussminuten hinein über die Zeit brachten.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers.