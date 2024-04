Der KapitÃ¤n geht von Bord – Simon Mayr verlÃ¤sst den SCR

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach über 400 Spielen für den SC Riessersee hat sich der routinierte Verteidiger Simon Mayr für einen Wechsel innerhalb der Oberliga...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach über 400 Spielen für den SC Riessersee hat sich der routinierte Verteidiger Simon Mayr für einen Wechsel innerhalb der Oberliga entschieden.

„Erst einmal möchten wir uns für das langjährige und großartige Engagement von Simon für den SC Riessersee bedanken. Es ist immer schade und ein herber Verlust, wenn ein so verdienter Spieler den Club verlässt. Aber irgendwann geht jede Reise zu Ende und der gesamte SC Riessersee wünscht Simon für seine weitere sportliche Karriere und natürlich auch für seine private Zukunft alles erdenklich Gute.“ betont Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter des SCR.

Simon Mayr spielte von 2014-2018 und von 2019-2024 für den SC Riessersee. Nach dem Karriereende von Florian Vollmer im Jahr 2022, führte der gebürtige Weilheimer die Weiß-Blauen fortan als Kapitän aufs Eis und war auf und neben der Eisfläche eine der Leitfiguren im Team. In 437 Pflichtspielen schnürte der Verteidiger für den SCR die Schlittschuhe und verbuchte dabei 34 Tore und 80 Vorlagen.

Das sportliche Highlight im Trikot der Werdenfelser war sicherlich die Saison 2017/18, hier stand der heute 29jährige Verteidiger mit dem SCR am Ende der Saison in der Finalserie um die DEL2 Meisterschaft, welche knapp am Ende an die Bietigheim Steelers ging.