HeiÃŸ aufs Eis: Black Hawks empfangen am Freitag das Top-Team aus Heilbronn

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitag um 20 Uhr starten die Passau Black Hawks gegen die Falken Heilbronn in die heiße Phase der Saisonvorbereitung.

Pünktlich zum Herbstdult Auftakt geht es auch in der Eis-Arena Passau wieder ordentlich zur Sache.

„Heilbronn ist natürlich ein Top-Team der Oberliga“. weiß der neue Black Hawks Trainer Thomas Vogl um die schwere der Aufgabe. Der DEL2 Absteiger konnte aus dem letztjährigen Kader die Schlüsselspieler von einem Verbleib überzeugen. Dazu wurde die Mannschaft mit qualitativ hochwertigen Transfers verstärkt. Zwei Neuzugänge konnte Heilbronn auch von den Black Hawks verbuchen. Benedikt und Vincent Jiranek schnüren künftig für die Falken die Schlittschuhe. Die Falken sind bereits seit einiger Zeit auf dem Eis und haben am vergangenen Wochenende beim Turnier in Deggendorf den zweiten Platz belegt. Gegen die Cavaliers Hockey Unterland aus Südtirol konnten sich die Falken mit 4:1 durchsetzen. Im Finale setzten sich dann die Selber Wölfe (DEL2) gegen Heilbronn mit 5:1 durch.

Die Habichte hingegen haben am letzten Wochenende ein intensives Trainingslager absolviert. „Das letzte Wochenende war sehr überzeugend. Jeder hat voll mitgezogen und die Qualität am Eis war gut. Ich bin positiv überrascht wie gut die Dinge am Eis schon geklappt haben“. verrät Coach Thomas Vogl. „Am Freitag ist das Ergebnis für mich zweitrangig. Wichtig ist wie die Mannschaft zusammenspielt, auf verschiedene Situationen reagiert, wie die Jungs harmonieren und natürlich wie das System was wir diese Woche trainiert haben umgesetzt wird. Es geht einfach darum wie die Jungs auf dem Eis zusammenpassen“.

Im Umfeld der Passau Black Hawks ist die Vorfreude auf das erste Eishockeyspiel 2023/24 groß. Der Vorverkauf der Saisonkarten ist gut angelaufen. „Die Saisonkarten können natürlich auch nach dem Beginn in die Saisonvorbereitung weiter bestellt werden“. so Kevin Dierks der Assistent der Vorsitzenden. Und auch die Aktionen zur Saisonkartenvorbestellung gelten weiter für künftige Bestellungen. Der Verein gibt bei den ersten 100 Bestellungen noch zwei Freikarten für Freunde dazu und bei jedem 10.

Besteller steht Jakub Cizek, Liam Blackburn oder ein anderer Passauer Crack vor der Tür und übergibt die Karte persönlich. Dem nicht genug, sollten mehr als 333 Bestellungen eingehen verspricht der Verein Freibier! Die Saisonkarten können digital oder analog bestellt werden. Link zur digitalen Saisonkartenbestellung: https://form.jotform.com/232056711838053 Tickets für das Heimspiel gegen Heilbronn am Freitag, 08.09.2023 um 20 Uhr sind Online bereits auf ETIX.com erhältlich. -czo

Mannschaftskader Oberliga Süd Saison 2023/24

Torhüter: Raphael Fössinger, Christoph Schedlbauer, Nico Pertuch (FL)

Verteidigung: Florian Lehner, Samuel Mantsch, Maximilian Otte, Colin Campbell, Tyrell Buckley (TK), Tim Schlauderer, Henry Homann (FL), Dominik Groß (FL)

Angriff: Jakub Cizek (TK), Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, Santeri Ovaska, Daniel Maul, Nicolas Sauer, Liam Blackburn (TK), Marc Zajic, Till Michel (FL), Simon Seidl (FL)

