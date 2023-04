Thomas Vogl wird Trainer der Passau Black Hawks

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben Thomas Vogl als neuen Headcoach für die kommende Oberliga Saison 2022/23 verpflichtet. Der 46jährige gebürtige Landshuter...

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben Thomas Vogl als neuen Headcoach für die kommende Oberliga Saison 2022/23 verpflichtet.

Der 46jährige gebürtige Landshuter war von 2008 bis 2012 als Verteidiger bei den Black Hawks tätig. In den vier Spielzeiten absolvierte Vogl 192 Spiele (163 Scorerpunkte) für die

Habichte. Seit 2013 ist Thomas Vogl bereits als Trainer tätig. In der Eishockey Bayernliga war der ehrgeizige Trainer für Dorfen und Erding an der Bande als Cheftrainer im Einsatz. In der Saison 2018/19 in der Eishockey Oberliga beim EHC Waldkraiburg. In der abgelaufenen Saison war Thomas Vogl gemeinsam mit Thomas Daffner als Trainer der U-20 DNL Mannschaft des EV Landshut tätig. „Wir bekommen mit Thomas Vogl einen Trainer der bereits viel Erfahrung im Seniorenbereich gesammelt hat. Dazu ist Thomas der Typ Trainer der auch mit jungen Spielern sehr gut und gerne arbeitet. Hinzu kommt ein sehr gutes Netzwerk welches im Eishockey sehr wichtig ist.“ erzählt der sportliche Leiter Christian Zessack über die Verpflichtung von Thomas Vogl.

Thomas, herzlich willkommen zurück bei den Passau Black Hawks. Für beide Seiten schließt sich sozusagen der Kreis. Die Passau Black Hawks gehen jetzt in die vierte Oberliga Saison. Im letzten Jahren wurden die Playoffs knapp verpasst. Der Verein ist gerade dabei sich strukturell zu modernisieren. Auf was für ein Eishockey dürfen sich die Fans unter Thomas Vogl freuen?

Thomas Vogl: Ich freue mich natürlich nach Passau zurückzukehren. Die Stimmung in der Eis-Arena war früher schon immer sehr gut. Ich bin ein Trainer der schnelles und offensives Eishockey spielen lässt. Dazu passt auch die Philosophie des Vereins mit jungen Spielern zu arbeiten. Ich bin kein Fan davon,sich als Mannschaft hinten reinzustellen und schaue auch was junge erfolgreiche Trainer in den oberen Ligen für

ein Eishockey spielen lassen.

Werfen wir noch einen Blick auf den Trainer Thomas Vogl im Bezug auf die Spieler und die Mannschaft. Wie würdest du dich selbst als Trainer beschreiben?

Thomas Vogl: Ich bin ein Trainer der für die Spieler da ist und gerne nahe dran am Geschehen ist. Dazu gehört auch die Spieler im mentalen Bereich zu unterstützen. Ich bin nicht unbedingt „der harte Hunde“ wie man so schön sagt. Das ist aus meiner Sicht im modernen Eishockey gar nicht mehr möglich und nötig. In den USA würde man mich als „Players-Coach“ bezeichnen.

Gemeinsam mit Christian Zessack geht es jetzt darum eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Welche Vorstellungen an den Kader hast du?

Thomas Vogl: Erst mal ist wichtig, dass der Kader mit dem vorhandenen Budget bestmöglich zusammengestellt wird. Gemeinsam mit Christian Zessack werden wir versuchen das Optimum aus den vorhandenen Möglichkeiten rauszuholen. Für mein System sind natürlich schnelle Spieler sehr wichtig. Dazu kommen Verteidiger welche das Spiel gut eröffnen können.

Herzlichen Dank für das Interview. Wir freuen uns auf spannende Wochen bis zum Start der neuen Oberliga Saison. -czo

