Heilbronn: Gemeinsames Stadionfest am 04. September 2021

Heilbronn. (PM Falken) Am Samstag, den 04. September 2021 feiern die Heilbronner Falken und der Heilbronner EC ein gemeinsames Stadionfest in und um die Eishalle am Europaplatz.

Erfreulicherweise hat die Stadt Heilbronn die Veranstaltung genehmigt und im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr sind alle Fans des Heilbronner Eishockeys herzlich eingeladen.

Nach einem knappen Jahr dürfen wir somit erstmals wieder Besucher in der Arena begrüßen und die Verantwortlichen der Falken und des HEC haben sich ein buntes Rahmenprogramm überlegt. Neben dem Freundschaftsspiel der U15 Mannschaft gegen Bayreuth, dürfen die Fans sich auf die Vorstellung aller Mannschaften des Heilbronner EC sowie auf die Präsentation der Falken-Spieler freuen. Eine Hüpfburg, Torwandschießen und die Autogrammstunde mit den Falken-Profis runden die Veranstaltung ab. Beim Puckwerfen können alle Eishockeyfans ein gutes Händchen beweisen und mit etwas Glück hochwertige Kopfhörer von unserem Partner JABRA gewinnen. Außerdem stehen die Verantwortlichen der Heilbronner Falken gerne für Gespräche und einen konstruktiven Meinungsaustausch zur Verfügung.

Kulinarisch wird es neben den Stadion-Klassikern auch zweierlei Burger sowie syrische Spezialitäten geben. Des Weiteren werden Kaffee, Kuchen, Waffeln sowie Cocktails angeboten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Gastro-Partner Metzgerei Geiwiz, Falafelo, Weingut Rolf Heinrich, Klostergartenlaube, Stuttgarter Hofbräu.

Die Corona-Pandemie hat leider auch noch in diesem Jahr Auswirkungen auf unser Handeln, weshalb es zu dem ein oder anderen Punkt kommt, der sich von den Veranstaltungen in der Vergangenheit unterscheidet. Im Folgenden dürfen wir die wichtigsten Regeln nochmals aufführen:

Der Zutritt zum Stadionfest erfolgt ausschließlich über den Eingang hinter der Stehplatztribüne (Richtung Hallenbad Soleo) und es ist im Vorfeld ein kostenloses personalisiertes Online-Ticket zu erwerben. In Zusammenarbeit mit unserem Ticketingpartner Diginights kann sich jeder Fan in wenigen Schritten das Ticket entweder ausdrucken oder in seinem Wallet auf dem Smartphone ablegen. Hier geht es zum Ticketshop: https://wck.me/14w5

Vor dem Zutritt auf das Veranstaltungsgelände werden alle Besucher auf die ‚3Gs‘ geprüft. Zutrittsberechtigt sind demnach nur Personen, die vollständig geimpft (mindestens 2 Wochen), genesen

(positiver Test, der max. 6 Monate und mind. 28 Tage zurückliegt) oder getestet (max. 24h vor der Veranstaltung) sind und dies entsprechend nachweisen können.

Das Tragen eines medizinischen Mundschutzes oder einer FFP2-Maske ist auf dem gesamten Gelände der Eishalle Heilbronn verpflichtend (mit Ausnahme beim Verzehr von Speisen und Getränken).

Wir bitten alle Besucher die Beschilderung hinsichtlich der vorgegebenen Laufwege zu beachten und sich an die Vorgaben zu halten.

Die Falken freuen sich nach der langen Zeit endlich wieder Fans in der Halle begrüßen zu dürfen und hoffen auf die zahlreiche Teilnahme.

Uhrzeit Programmpunkt

11:00 Beginn der Veranstaltung

11:45 – 13:45 HEC U15 Freundschaftsspiel vs. Bayreuth

14:00 – 14:45 Spielervorstellung HEC

14:45 – 14:50 Puckwerfen

14:50 – 14:55 Ziehung Gewinner Tippspiel

14:55 – 15:00 Trikotpräsentation

15:00 – 16:00 Spielervorstellung Falken

16:15 – 17:15 Autogrammstunde (hinter der Arena)

17:15 Ende offizieller Teil

18:00 – 22:00 Eisdisco