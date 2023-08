Free WiFi in der gesamten Schwenninger Helios Arena

Artikel anhören Villingen-Schwenningen. (PM Stiegeler) Per WLAN Bilder aus der Helios Arena direkt in den Sozialen Medien mit Freunden teilen? Das geht ab der...

Villingen-Schwenningen. (PM Stiegeler) Per WLAN Bilder aus der Helios Arena direkt in den Sozialen Medien mit Freunden teilen? Das geht ab der neuen Eishockey-Saison in der PENNY DEL, die im September beginnt.

Denn ab sofort erhalten alle Besucher der Helios Arena Zugang zum Free WiFi, das in einem großen Gemeinschaftsprojekt umgesetzt werden konnte. Am Samstag wurde das WLAN offiziell in Betrieb genommen.

Nachdem Ende des vergangenen Jahres bereits die Nutzung für den Medienbereich und drei Lounges möglich war, ist während der eishockey-freien Zeit die Technik für die gesamte Arena installiert worden. Da dazu mit einem Hubsteiger auf die Eisfläche gefahren werden musste, wurde für den zweiten Schritt bis zur Sommerpause gewartet.

Pünktlich zur vor Kurzem gestarteten Saisonvorbereitung der Wild Wings steht nun aber jedem Besucher der Helios Arena auf Bahn 1 inklusive Zuschauertribüne und Umlauf kostenfreies WLAN von Stiegeler zur Verfügung. Die Technik für den öffentlichen Eislauf, bei den Eisstockschützen und im Bereich der Kassen wird bis Ende des Monats einsatzbereit sein.

„Ich freue mich sehr, dass wir zur neuen Bundesliga-Saison der Wild Wings auch allen Eishockey-Fans in der Helios Arena kostenloses WLAN anbieten können“, sagt Stiegeler-Geschäftsführer und Wild Wings-Fan Felix Stiegeler. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Jürgen Roth, SVS-Geschäftsführer Gregor Gülpen und Dennis Heitzmann, Marketingleiter des Zweckverbands, nahm Felix Stiegeler das Free WiFi am Samstag offiziell in Betrieb.

Stiegeler ist im Schwarzwald-Baar-Kreis Netzbetreiber. Die Helios Arena wurde für das Projekt ans kommunale Glasfasernetz des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar angeschlossen. So profitieren die Eishockey-Fans, die Woche für Woche die Wild Wings anfeuern, von einer hohen Brandbreite in der Arena, die insgesamt 5.300 Zuschauern Platz bietet. Im Up- und Download stehen so 100 MBit/s zur Verfügung. „Damit wird das Sporterlebnis in der Arena noch mal aufgewertet“, ist Felix Stiegeler überzeugt.

Die Funktionsweise des WLANs ist dabei denkbar einfach. Wer ins Internet möchte, muss nur das „Stiegeler FreeWiFi“ auswählen und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Danach kann es mit dem Surfen losgehen, persönliche Daten müssen nicht eingeben werden.

Das erste reguläre Heimspiel der WILD WINGS in der Bundesliga-Hauptrunde findet am 15. September statt, wenn der baden-württembergische Rivale Adler Mannheim zu Gast in der Helios Arena sein wird.

