Kurzfristige Veränderungen im Trainerteam der Schwenninger Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Nachdem Ryan Marsh die Verantwortlichen vor wenigen Tagen darüber informierte aus familiären Gründen nicht am Neckar weiterzumachen, konnte in Tim Kehler kurzfristig ein neuer Assistent für Head Coach Steve Walker gefunden werden.

Zu seinem Abschied aus Schwenningen sagt der scheidende Co-Trainer Ryan Marsh: „Die Zeit bei den Wild Wings hat mich beruflich unfassbar vorangebracht, denn es war genau die Erfahrung, nach der ich gesucht habe. Mit den Spielern zu arbeiten war großartig und ich wollte unbedingt zurückkommen, um mit Steve Walker darauf aufzubauen. Sehr kurzfristig hat sich dann in meiner Heimat eine Möglichkeit ergeben, mit der ich auch bei meinen Töchtern bleiben kann, die mir zuletzt vermehrt das Gefühl gegeben haben, dass sie mich bei sich brauchen. Ein großes Dankeschön geht an die gesamte Organisation für die Möglichkeiten unter solch professionellen Bedingungen zu arbeiten und ich hoffe auch auf das Verständnis aller Fans für meine Situation.“

„Ich blicke wirklich mit voller Begeisterung auf die bevorstehende Zeit bei den Wild Wings. Nachdem mich Stefan kontaktiert hat und sehr gute Gespräche mit Steve Walker folgten, freue ich mich an einem solch traditionsreichen Standort zu arbeiten, der zudem auch auf richtig professionelle Strukturen zurückgreifen kann“, unterstreicht Tim Kehler seine Vorfreude.

Neben Tim Kehler, der nach mehreren Europastationen zuletzt in Kassel und Ravensburg coachte, zählt auch Jaakko Valkama zukünftig zum Staff. Mit dem Finnen kümmert sich wieder ein hauptamtlicher Trainer, der reichlich internationale Erfahrung aus der KHL mitbringt, um die Goalies, wobei er auch im Nachwuchs als Torwarttrainer fungieren wird.

Komplettiert wird das Trainerteam durch Kevin Richter. Der Coach der Wild Wings Future wird als Skills Coach in regelmäßigen Abständen beim Team dabei sein.

„Es war dann doch sehr überraschend, dass wir in Sachen Assistenztrainer nochmals reagieren mussten. Im Fall von Ryan Marsh gehen private Gründe aber natürlich ganz klar vor. Umso glücklicher bin ich, dass wir mit der Verpflichtung von Tim Kehler so kurzfristig einen erfahrenen Mann finden konnten. Mit Jaakko Valkama und Kevin Richter haben wir es zudem geschafft die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs weiter zu intensivieren“, sagt Geschäftsführer Stefan Wagner, der das neue Trainerteam bereits Mitte nächster Woche vollständig vor Ort begrüßen kann, wobei Steve Walker und Jaakko Valkama bereits heute in Schwenningen eintreffen.

