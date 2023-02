Ferienkracher zum Spiel gegen das Topteam der Starbulls Rosenheim

Lindau. (EVL) Kracherevent zum Ferienende: Zum Heimspiel der EV Lindau Islanders am Freitag (24.02. / 19:30 Uhr) gegen den mit absoluten Topspielern gespickten Tabellenzweiten...

Lindau. (EVL) Kracherevent zum Ferienende: Zum Heimspiel der EV Lindau Islanders am Freitag (24.02. / 19:30 Uhr) gegen den mit absoluten Topspielern gespickten Tabellenzweiten der Starbulls Rosenheim, laden die EV Lindau Islanders alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren bei freiem Eintritt zum Spiel ein.

Das Wochenende der Islanders wird am Sonntag (26.02. / 18 Uhr) beim EC Peiting abgerundet. Die beiden Partien können wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) kostenpflichtig live verfolgt werden.

Mit den Starbulls Rosenheim kommt eine der attraktivsten Mannschaften der Oberliga Süd ins Lindauer Eichwald. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen der Lindauer auch dazu entschlossen zum Ende der Faschingsferien nochmal ein Ferienspecial zu machen, wie zuvor schon an Weihnachten. Wichtig für die Ferienaktion ist, dass die Kinder und Jugendlichen am Eingang zur Kontrolle des Alters ihren Ausweis bereithalten und vorzeigen. Aber das Spiel ist nicht nur ein „Schmankerl“ für die Jugendlichen, sondern auch für die „Großen“. Die Islanders sind aktuell sehr gut drauf und wollen auch dem Tabellenzweiten das Siegen so schwer wie möglich machen. Wenn die Mannschaft und die Zuschauer zu einer Einheit werden, kann die ganz große Überraschung gelingen, damit die drei Punkte am Bodensee bleiben.

Gegen Rosenheim werden die Islanders dafür aber wieder aus einer sehr stabilen Defensive heraus agieren müssen, wie sie es in den Spielen gegen die Topteams schon zeigen konnten. Die Starbulls wissen mit ihren Topleuten als Tabellenzweiter nämlich genau, wo das Tor steht. Das mussten auch die Islanders bei den ersten Partien an der Mangfall schon schmerzlich erfahren, als man zum Beispiel im ersten Duell trotz zwischenzeitlicher Führung noch deutlich verlor und im zweiten Spiel das erste Drittel verschlief und so einem Rückstand hinterlaufen musste.

Besser machten es die Lindauer Mitte Dezember in der heimischen Eissportarena, als man dem haushohen Favoriten einen großartigen Fight lieferte und sogar einen Punkt abluchsen konnte. Als es nach 60 Minuten in die Overtime ging, war sogar die große Chance auf den Sieg da, den Kolarz im Tor aber verhinderte. Es musste also ein dramatisches Penaltyschießen über den Sieg entscheiden, in dem es 16 Schützen benötigte, ehe die Starbulls den Zusatzpunkt einfahren konnten. Den gleichen Einsatz wollen die Lindauer beim Heimspiel am Freitag vor einer hoffentlich gut gefüllten Eissportarena erneut zeigen. Vielleicht steht dann am Ende der erste Sieg gegen die Starbulls in dieser Saison auf dem Papier.

Das Team der Rosenheimer war in diesem Jahr schon gespickt mit absoluten Topspielern, wurde aber seit dem letzten Aufeinandertreffen im Januar noch einmal extrem aufgewertet. Das Ziel mit diesem Kader kann definitiv nur der Aufstieg sein. Noch vor der Transfer-Deadline am 15. Februar schlugen die Oberbayern nämlich ordentlich zu auf dem Transfermarkt. So holte man auf der sowieso schon stark besetzen Goalie-Position noch den vertragslosen Tomas Pöpperle, der in der vergangenen Saison noch 23 Mal im Kader der Kölner Haie in der DEL stand. Im Sturm kam noch Brad McGowan dazu, der bis zu seinem Wechsel der Topscorer in der Alps-Hocke-League war. Auch bei den Starbulls gelangen dem Kanadier in sechs Spielen schon sieben Scorerpunkte.

Die Defensive der Islanders wird also einiges zu tun bekommen, kann dies mittlerweile mit starken Leistungen gegen die Topteams auch gut wegverteidigen. Wichtig ist deshalb, dass man die wenigen eigenen Chancen, die man von den Starbulls bekommt, konsequent und eiskalt nutzt.

Am Sonntag geht es dann zum Abschluss des Wochenendes zum EC Peiting. Dies könnte womöglich schon ein Vorgeschmack auf die Pre-Play-offs geben. Die Peitinger sind vor dem Wochenende nämlich mit nur einem Punkt Rückstand auf die Indians aus Memmingen, auf Platz 7 der Tabelle. Da sich die aber Islanders aber in der entsprechenden Tabellenregion dahinter befinden, ist ein Aufeinandertreffen in den Pre-Play-offs ebenso möglich wäre. Es wäre dann die Neuauflage vom letzten Jahr und für die Lindauer die Chance auf die Revanche. Die direkte Playoff-Qualifikation hat man im „Gallischen Dorf“ aber aktuell, mit einem Spiel weniger als Memmingen, auch noch selbst in der Hand. Ebenso wie die Lindauer, die bei einer perfekter Punkteausbeute womöglich vor dem letzten Wochenende die Pre-Play-offs so gut wie oder sogar fix machen könnten.

Bisher haben die Mannschaften in dieser Saison die Heimspiele jeweils gewonnen. Die Islanders waren mit 8:1 und 6:3 zu Hause erfolgreich, die Oberbayern konnten ihr Heimspiel mit 5:3 gewinnen. Diese Serie würden die Lindauer am Sonntagabend gerne durchbrechen. Dass dies aber kein Spaziergang wird, weiß man im Lager der Lindauer aus den vergangenen Jahren, denn bis auf wenige Ausnahmen, waren es stets enge Spiele. Ein solches Spiel ist auch für den Sonntagabend wieder zu erwarten.

