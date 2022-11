Erster AuswÃ¤rtsdreier: Memmingen besteht in Lindau

Memmingen. (fl/mfr). Der ECDC Memmingen holte sich am Freitagabend die ersten drei Punkte in der Ferne. Gegen den EV Lindau feierten die Maustädter den...

Memmingen. (fl/mfr). Der ECDC Memmingen holte sich am Freitagabend die ersten drei Punkte in der Ferne. Gegen den EV Lindau feierten die Maustädter den ersten Auswärtssieg der Saison.

Mehrere hunderte Memminger Anhänger reisten mit an den Bodensee. Am Sonntag folgt das zweite Heimspiel in dieser Woche gegen die Tölzer Löwen (18 Uhr).

Mit drei Reihen startete das Team von Daniel Huhn in die Partie am Bodensee. Im ersten Drittel zeigten die Indians einen engagierten Auftritt gegen die Islanders aus Lindau und versuchten dem Gastgeber kompakt entgegenzutreten. In der 11.Minute belohnte man sich auch folgerichtig. Marcus Marsall netzte geschickt zum 1:0 ein. In der Folge blieb Memmingen am Drücker und baute die Führung aus. Matej Pekr schloss in Überzahl zum 2:0 ab. Was nach einem guten ersten Drittel aussah, wurde wenige Sekunden später schon wieder getrübt. Lindau sorgte mit einem Doppelschlag noch vor der Pause für den Ausgleich. Patrick Raaf-Effertz und Florian Lüsch waren die Torschützen für die Gastgeber.

Im zweiten Drittel erholte man sich von diesem Rückschlag und versuchte weiterhin den Matchplan von Coach Huhn umzusetzen. Der ECDC behielt weiterhin das Zepter in der Hand und unternahm alles, um erneut den Führungstreffer zu erzielen. Die Indians spielten sich eine Vielzahl an Großchancen heraus, doch es fehlte im Mitteldrittel das Glück und wieder mal die nötige Konsequenz im Abschluss.

Im letzten Drittel machten die Memminger es besser und nutzten endlich ihre Chancen aus. Matej Pekr traf erst zum verdienten 3:2. Minuten später markierte Maxim Kryvorutskyy den wichtigen vierten Treffer, der etwas den Druck von den Schultern nahm. Auch in der Folge sollte kaum noch Gefahr von Seiten der Islanders ausgehen, während die Memminger hingegen die Führung durch Milan Pfalzer (Empty Net Goal) und Marcus Marsall auf 6:2 ausbauten. Der Treffer von EVL-Stürmer Mairitsch zum 3:6 kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war nichts weiter als Ergebniskosmetik.

Damit holten die Memminger einen wichtigen Dreier in der Ferne. Doch Zeit zum Ausruhen bleibt nicht. Der Fokus richtet sich bereits jetzt auf das Heimspiel am Sonntag. Die Tölzer Löwen gastieren dann am Memminger Hühnerberg. Spielbeginn ist um 18:00 uHr. Karten sind weiterhin im Vorverkauf verfügbar. Die Mannschaft hofft auf eine weitere tolle Kulisse und auf die Unterstützung der Indianer-Fans, um vielleicht das erste 6 Punkte-Wochenende der Saison perfekt zu machen.

EV Lindau – ECDC Memmingen 6:3 (2:2/0:0/1:4)

Tore: 0:1 (11.) Marsall (Pekr, Kasten), 0:2 (18.) Pekr (Svedlund, Pohl, 5-4), 1:2 (18.) Raaf-Effertz (Pacheco, Farny), 2:2 (19.) Lüsch (Farny), 2:3 (47.) Pekr (Svedlund, Kittel), 2:4 (50.) Kryvorutskyy (Dopatka, Pfalzer), 2:5 (57.) Pfalzer (Meisinger, Meija, 4,5 – ENG), 2:6 (60.) Marsall (Pekr, Kryvorutskyy), 3:6 (60.) Farny (Mairitsch, Grünholz).

Strafminuten: Lindau 2 – Memmingen 4

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Kittel; Kasten, Stange; Schirrmacher, Menner – Meija, Meisinger, Pohl; Marsall, Peter, Pekr; Dopatka, Kryvorutskyy, Pfalzer.