Erfahrener Verteidiger für die Alligators

Erneut kann der Höchstadter EC mit einer wichtigen Personalie auf sich aufmerksam machen und mit Lars Schiller einen Verteidiger mit DEL2-Erfahrung als Neuzugang vorstellen...

Erneut kann der Höchstadter EC mit einer wichtigen Personalie auf sich aufmerksam machen und mit Lars Schiller einen Verteidiger mit DEL2-Erfahrung als Neuzugang vorstellen

„Wir freuen uns, dass es mit dieser Verpflichtung geklappt hat“, so Teammanager Daniel Tratz. „Es zeigt wieder einmal, dass wir uns in der Oberliga mittlerweile fest etabliert haben.“

Lars Schiller ist in Berlin geboren und stand seit 2018 für die Eisbären Regensburg auf dem Eis. Der 26 Jahre alte Verteidiger wurde 2022 mit den Eisbären Oberligameister und stieg in die DEL2 auf, nach einem weiteren Jahr in Regensburg wurde sein Vertrag dort aufgrund der U24-Regel nicht verlängert.

Für die Alligators ist dies ein Glücksfall, denn so gelingt es den Höchstadtern sich in der Verteidigung qualitativ noch einmal zu steigern. Beim HEC wünscht man sich dieses Jahr die Playoffs nicht nur ohne Umwege zu erreichen, sondern auch mindestens eine Runde weiter zu kommen als in der vergangenen Saison, Lars Schiller schließt sich diesem Wunsch an: „Ich freue mich ein Teil der Alligators zu werden, mit der Mannschaft die Playoffs zu erreichen und so lange zu spielen wie möglich!“

Lars Schiller wird in Höchstadt die Trikotnummer 28 tragen.

2358 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.