DSC mit dem RÃ¼cken zur Wand: Spiel 3 geht mit 2:3 an Hammer EisbÃ¤ren

Deggendorf. (PM DSC) Dem Deggendorfer SC droht der frühe Abschied in die Sommerpause.

Vor 2492 Zuschauer in der Festung an der Trat unterlag die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitagabend den Hammer Eisbären und steht am Sonntag in der Best-of-Five-Serie bereits mit dem Rücken zur Wand.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine schnelle Partie, in der beide Teams zu ihren Gelegenheiten kamen. Doch weder Timo Pielmeier, noch Daniel Filimonow im Tor der Eisbären ließen sich überwinden, sodass es mit einem 0:0 in die erste Pause ging.

Im zweiten Drittel zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Beide Teams waren aktiv und erspielten sich Tormöglichkeiten. In der 28. Minute dann allerdings ein Knackpunkt: Die Deggendorfer brachten den Puck nicht tief, die Gäste fuhren einen Konter, den Gianluca Balla zum 0:1 verwertete. Der DSC verlor nach diesem Gegentreffer den Faden und die Eisbären legten nach. In der 37. Minute war es Oleg Tschwanow, der alleine vor Pielmeier auftauchte und zum 0:2 Pausenstand abschloss.

Im Schlussabschnitt kämpften sich die Deggendorfer noch einmal zurück in die Partie. Niklas Pill sorgte in der 52. Minute freistehend für den Anschlusstreffer und knapp drei Minuten später fiel der Ausgleich. Etwas glücklich kam der Puck im Hintergrund zu Benedikt Schopper, der den Puck ins rechte obere Eck zum 2:2 verwandelte. Doch die Gäste aus Nordrhein-Westfalen bewiesen Nehmerqualitäten und schlugen noch vor Ende der regulären Spielzeit zurück. 91 Sekunden vor Ende der Partie war es Gianluca Balla, der aus dem Gewühl heraus den 2:3 Siegtreffer markierte.

Am Sonntag beim Spiel 4 in Hamm steht der DSC dann mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage geht es für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger in die Sommerpause. Spielbeginn bei den Eisbären ist um 18:30 Uhr.