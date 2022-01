Die Fans dÃ¼rfen zurÃ¼ck in die RSS-Arena – Keine Testpflicht fÃ¼r Geboosterte

Bad Tölz. (PM Löwen) Das lange Warten hat endlich ein Ende: Beim Heimspiel am Freitag, 28.01.2022, gegen die Kassel Huskies (Beginn: 19:30 Uhr) dürfen...

Bad Tölz. (PM Löwen) Das lange Warten hat endlich ein Ende: Beim Heimspiel am Freitag, 28.01.2022, gegen die Kassel Huskies (Beginn: 19:30 Uhr) dürfen erstmals seit Ende November letzten Jahres wieder Zuschauer in die RSS-Arena.

Das bayerische Kabinett hat am heutigen Dienstag Lockerungen für den Profi-Sport beschlossen, die sich auch auf die Tölzer Löwen auswirken.

Ab Donnerstag ist für überregionale Sport-Wettbewerbe wie die DEL2 eine Auslastung von 25 Prozent der Zuschauerkapazität erlaubt. Für die Löwen bedeutet dies, dass bei Heimspielen ab sofort wieder gut 1.000 Zuschauer das Team live im Stadion überstützen dürfen.

Als Zugangsvoraussetzung gilt 2Gplus. Einlass erhalten nur vollständig geimpfte oder genesene Personen mit einem zertifizierten, negativen Schnelltest, der maximal 24 Stunden alt ist. Geboosterte sind von der Testpflicht ausgenommen, für diesen Personenkreis reicht ein Impfnachweis. Kinder unter 14 Jahren, die einer regelmäßigen Testung im Rahmen des Schulbetriebs unterliegen, sind ebenfalls ausgenommen. Als Nachweis gilt bei Kindern der Schülerausweis. Im kompletten Stadion herrscht Alkoholverbot und FFP2- Maskenpflicht.

„Wir sind überglücklich, dass das Team endlich wieder vor Zuschauern spielen darf. Das haben sich die Mannschaft und die Fans absolut verdient. Ich hoffe, dass wir am Freitag eine ausverkaufte RSS-Arena vermelden können“, sagt Geschäftsführer Ralph Bader zur Entscheidung der Politik.

Tickets sind in Kürze über den Ticketshop auf der Homepage unter www.toelzer-eissport.de verfügbar.

Etwa 500 Tickets gehen in den freien Verkauf, die restlichen Plätze sind für alle Dauerkartenbesitzer reserviert. Sollte es noch verbleibende Ticket-Kontingente geben, so wird am Freitag die Abendkasse geöffnet sein.