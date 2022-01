Paukenschlag in Bad TÃ¶lz: Ralph Bader Ã¼bernimmt fÃ¼r JÃ¼rgen Rumrich

An der Spitze der Tölzer Eissport GmbH gibt es mit sofortiger Wirkung einen Wechsel. Ralph Bader übernimmt das Ruder von Jürgen Rumrich. Der 57-jährige...

An der Spitze der Tölzer Eissport GmbH gibt es mit sofortiger Wirkung einen Wechsel. Ralph Bader übernimmt das Ruder von Jürgen Rumrich.

Der 57-jährige ist ein echter Eishockey-Insider und leitete 13 Jahre lang die Geschicke des Eishockeys in Garmisch-Partenkirchen. Der gelernte Bürokaufmann war zuletzt selbständig tätig.

„Wir haben uns für Ralph Bader entschieden, weil er alle Facetten im Profi-Eishockey erlebt hat. Er verbindet den notwendigen Enthusiasmus mit harter Arbeit und begegnet wirtschaftlichen Sachzwängen strukturiert. Ralph Bader hat sich uns bestens vorbereitet mit großer Energie präsentiert und freut sich darauf, die Aufgaben am Standort Bad Tölz anzugehen. Herzlich Willkommen in Bad Tölz“, begrüßt der Beirats-Vorsitzende Hubert Hörmann den neuen Geschäftsführer.

„Jürgen Rumrich hatte hier keine einfache Zeit, leider wird es in der Öffentlichkeit ganz schnell vergessen, wie schwer es ist, in einem Proficlub allen anstehenden Aufgaben gerecht zu werden. Ich wünsche Jürgen alles Gute für seine Zukunft. Geschäftsführer in Bad Tölz zu sein, ist sicherlich kein einfacher Job, aber sehr reizvoll. Ich nehme die Herausforderung Bad Tölz in der DEL 2 voll motiviert an, denn es ist ein Traditionsstandort mit gutem Nachwuchs und Zuschauerpotenzial. Ich bedanke mich beim Beirat für das entgegengebrachte einstimmige Vertrauen. Es wird sicherlich noch nicht so schnell ruhiger im Umfeld, da meine Person im Isarwinkel natürlich polarisiert. Sollten aber alle an einem Strang ziehen und so einen Zusammenhalt zeigen, wie es die Mannschaft hier vorlebt, sind wir auf einem guten Weg“, sagt der neue Geschäftsführer Ralph Bader.

„Ich möchte mich beim Vorstand des Vereins, allen Mitarbeitern und besonders beim Beirat der TEG, allen voran Hubert Hörmann und Sepp Hintermaier sowie der scheidenden Controllerin Birgitt Breiter für ihre Unterstützung und das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Sie kämpfen mit unermüdlichem Einsatz für den Erhalt des Tölzer Eishockeys. Herzlichen Dank auch an alle Sponsoren und Fans der Tölzer Löwen, die uns in diesen schwierigen Corona-Zeiten weiterhin die Treue halten. Der Mannschaft wünsche ich für den Rest der Saison viel Erfolg. Es war eine sehr intensive, aber auch schöne Zeit in Bad Tölz. Wir sind jedoch zu der Entscheidung gekommen, dass es besser ist, getrennte Wege zugehen“, so der scheidende Geschäftsführer Jürgen Rumrich.

Hubert Hörmann, kommentiert den Abgang Jürgen Rumrichs wie folgt: „Der gesamte Vorstand des Stammvereins hat mit Jürgen Rumrich mit Freude zusammengearbeitet. Er hat trotz widriger Umstände in Pandemiezeiten die Sponsorenbasis gesichert und den Stadionnamen vermarktet, sowie eine Partnerschaft mit den Augsburger Panthern aufgebaut. Die von Jürgen Rumrich zusammengestellte Mannschaft schlägt sich bislang wacker und kämpft um die Play-offs. Der Beirat der TEG und der Vorstand des ECT e.V. danken Jürgen für seine Hingabe im vergangenen Jahr und wünschen ihm von Herzen alles Gute für seine berufliche und persönliche Zukunft. Was bleibt ist der Respekt vor einer integren Persönlichkeit, einem großen Sportsmann und einem feinen Typen!“