Coronafall und Verletzungsprobleme bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Josh Brook (21), der kanadische Neuzugang der Krefeld Pinguine, wurde bei einem routinemäßigen Test im Vorfeld des Magentasport Cups positiv auf COVID-19 getestet.

Er ist zurzeit symptomfrei und befindet sich in häuslicher Isolation. Weitere Tests innerhalb der Mannschaft und dessen Umfeld sind negativ ausgefallen. Daraus resultierend trat Brook die Reise zum Auswärtsspiel in Bremerhaven am Mittwoch nicht an.

Neben Brook entschied sich das Trainerteam um Glen Hanlon ebenfalls auf einen Einsatz Mirko Sachers (29) beim Pinguine-Derby im Norden zu verzichten. „Mirko laboriert noch an einer Verletzung und wird daher geschont“, so KEV-Geschäftsführer Sergey Saveljev.

Ebenfalls werden die Pinguine für unbestimmte Zeit auf Leon Niederberger (24) und Martin Schymainski (34) verzichten müssen – auch sie sind noch verletzt.