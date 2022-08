Black Hawks verpflichten Defender Samuel Mantsch

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks freuen sich die Verpflichtung von Verteidiger Samuel Mantsch bekanntgeben zu dürfen. Der 18jährige Mantsch wurde in...

Der 18jährige Mantsch wurde in Kösching bei Ingolstadt geboren. Der technische starke und wieselflinke Mantsch wurde in der Nachwuchsabteilung des ERC Ingolstadt ausgebildet. Zur Saison 2019/20 folgte der Wechsel in den Nachwuchs der Vienna Capitals. In der abgelaufenen Saison absolvierte Samuel Mantsch 25 Spiele für die Vienna Capitals Silver in der Alps Hockey League (2. Liga in Österreich) sowie eine Partie in Österreichs höchster Spielklasse für die Vienna Capitals.

„Samuel ist ein sehr talentierter und junger Spieler. Ich kenne Samuel persönlich aus dem Nachwuchs in Ingolstadt und habe gerne mit ihm gearbeitet. Es folgte dann der Wechsel nach Wien wo Samuel zuletzt in der zweiten sowie der ersten Liga gespielt hat. Samuel hat da eine Ausländerposition eingenommen. Daran lässt sich sicherlich auch Qualität und Talent ableiten“. freut sich Petr Bares über den Neuzugang. Abschließend ist an das kurze Interview ist dem neuen Black Hawks Coach eines ganz wichtig: „Wir wollen ein Aushängeschild in der Ausbildung für junge Spieler sein. Das ist aus Vereinssicht eines unserer Ziele. Wir wollen hier was aufbauen und damit erfolgreich sein. Samuel wird unter anderem ein Teil davon sein“. -czo

Kader der Passau Black Hawks – Saison 2022/23

Tor: Raphael Fössinger, Luca Mayer

Verteidigung: Florian Lehner, Raul Jakob, Daniel Maul, Daniel Willascheck, Zack Dybowski (TK), Samuel Mantsch

Angriff: Brett Schaefer, Santeri Ovaska, Sergej Janzen, Michael Franz, Jakub Bitomsky, Maximilian Kolesnikov, Elias Rott, Carter Popoff (TK), Jakub Cizek (TK), Jonas Franz, Levin Vöst, Daniel Greb

Trainer: Petr Bares