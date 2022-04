Dickes Ausrufezeichen! Petr Bares wird neuer Trainer der Passau Black Hawks

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben sich bei der Suche nach einem neuen Trainer bewusst Zeit genommen. Der sportliche Leiter Christian Zessack...

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben sich bei der Suche nach einem neuen Trainer bewusst Zeit genommen.

Der sportliche Leiter Christian Zessack hatte nach der Verabschiedung von Ales Kreuzer klare Vorstellungen an das Profil des neuen Black Hawks Coach. „Wir wollen einen Trainer welcher nicht nur Erfahrung hat, sondern auch die Fähigkeit und das Fingerspitzengefühl hat junge Spieler weiterzuentwickeln“. Mit Petr Bares haben die Passau Black Hawks nun einen wahren Glücksgriff gemacht. Der 52jährige Petr Bares dürfte vielen Eishockey Fans aus seiner aktiven Spielerzeit ein Begriff sein. So war Bares 10 Jahre beim ERC Ingolstadt aktiv und stieg mit den Oberbayern aus der dritten Liga in die DEL auf. Nach seiner Zeit beim ERC Ingolstadt war Petr Bares noch beim EHC Wolfsburg, den Lausitzer Füchsen, dem EV Landshut, Schwenningen und bei den Wölfen Freiburg im Einsatz. Nach der Saison 2009/10 beendete Petr Bares seine Spielerkarriere. Seit nun mehr 10 Jahren widmet sich Bares seiner Leidenschaft als Eishockey Trainer und Spielerentwickler. Die Coaching Karriere begann für Petr Bares beim ERC Ingolstadt im Nachwuchs. Dort entwickelte sich Petr Bares bis zum Youth Hockey Supervisor und Assistent Coach der Ingolstädter DEL Mannschaft.

Zur abgelaufenen Saison wechselte Bares zum EHC Freiburg. Dort übernahm Petr Bares als Head Coach die U15 Mannschaft sowie das Amt des Assistent Coach der Freiburger DEL2 Mannschaft. „Wir freuen uns, dass wir mit Petr Bares unseren Wunschtrainer verpflichten konnten. In den vielen Gesprächen hat sich gezeigt, dass sowohl der Verein als auch Petr die gleichen Ziele verfolgt. Von den Spielern haben wir bisher ausschließlich positives Feedback zur Verpflichtung von Petr Bares bekommen“. so Christian Zessack.

Gemeinsam werden Christian Zessack und Petr Bares den Black Hawks Kader für die neue Saison planen. „Es war uns wichtig, dass unser neuer Trainer sich bei der Kaderzusammenstellung einbringen kann“. -czo

Kader der Passau Black Hawks – Saison 2022/23:

Tor: Raphael Fössinger

Verteidigung: Florian Lehner

Angriff: Brett Schaefer, Santeri Ovaska, Sergej Janzen, Michael Franz, Jakub Bitomsky

Trainer: Petr Bares