Black Hawks siegen im ersten Testspiel mit 3:4 in Erding

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks sind mit einem Sieg in die Vorbereitung gestartet.

Bei den Erding Gladiators konnten die Dreiflüsse Städter einen 3:4 Auswärtssieg holen. Es war insbesondere zu Beginn der Partie zu sehen, dass die Gladiators schon einige Spiele absolviert haben. Der von Thomas Vogl trainierte Bayernligist kombinierte gefällig und konnte trotz Verletzungssorgen überzeugen. Aber auch die Passau Black Hawks zeigten im ersten Testspiele eine gute Leistung. „Die Mannschaft ist nach wenigen Wochen schon ein verschworener Haufen. Man spürt auf dem Eis den Zusammenhalt und das jeder für den anderen kämpft“. so die Analyse vom sportlichen Leiter Christian Zessack.

Den Zuschauern wurde eine abwechslungsreiche Partie geboten. Anders Poulsen brachte die Black Hawks in der fünften Spiel Minute mit 0:1 in Führung. Nur wenige Minuten später gelang den Hausherrn der Ausgleich. Doch die Antwort der Habichte lies nicht lange auf sich warten! Lukas Brummer erzielte in der elften Spielminute mit einem strammen Schuss die erneute Führung für die Black Hawks. Kurz vor Ende des ersten Drittel erzielten die Gladiators den 2:2 Ausgleich. Im zweiten Drittel neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken, sodass kein weiterer Treffer fallen sollte. Im Schlussdrittel dauerte es nur wenige Sekunden ehe Manuel Malzer die Habichte erneut in Führung schießen konnte. Jonas Franz legte in der 54. Spielminute zum 2:4 nach. Der Anschlusstreffer der Gladiators kurz vor Schluss war am Ende nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Mit diesem Erfolg gehen die Passau Black Hawks am Sonntag um 18:30 Uhr in ihr erstes Heimspiel in der Passauer EisArena. Im Donau Pokal empfangen die Black Hawks keinen geringeren als den Vizemeister der letztjährigen Oberliga Süd Saison. Die Eisbären Regensburg sind auch in diesem Jahr wieder ein Favorit auf den Aufstieg in die DEL2. In den ersten Testspielen schlugen die Oberpfälzer die DEL2 Clubs aus Bayreuth und Bad Nauheim. Die Zuschauer dürfen sich auf eine emotionale Partie freuen.

Damit Ihr Erlebnis in der Passauer EisArena so angenehm wie möglich wird, bitten wir alle Zuschauer folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

Für den Zutritt zur EisArena benötigen alle Personen einen Lichtbildausweis, einen digitalen oder analogen 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder negativ getestet). Ein Antigen-Schnelltest muss tagesaktuell sein, Selbsttests werden nicht anerkannt! Für Kinder unter 6 Jahren entfällt die Masken- & Testpflicht, Schüler ab 6 Jahre müssen neben dem Lichtbildausweis auch ihren Schülerausweis vorzeigen, damit entfällt auch für sie die Testpflicht.

In der gesamten EisArena gilt Maskenpflicht (medizinisch). Zum Essen und Trinken am Platz darf die Maske angemessen lang abgenommen werden.

Der Kioskbetrieb läuft wie gewohnt! Wir freuen uns Sie mit den Spezialitäten der Metzgerei Kroiss und der Löwenbrauerei Passau verwöhnen zu dürfen.

Im Umfeld der Eis-Arena gibt es bis 17:00 Uhr eine Testmöglichkeit im Terminal bei Eichberger-Reisen. (Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr; Mail: info@schnelltest-pa.de, Tel.: 0851/989000-166/167)

Tickets gibt es nur online unter https://www.etix.com, aktuelle Gutscheintickets können an der Abendkasse eingelöst werden.

Sie werden sehen, alles sehr entspannt. Die Passau Black Hawks freuen sich auf Ihren Besuch! -czo