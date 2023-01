Black Hawks gelingt eindrucksvolle Revanche gegen Landsberg – Nachholspiel gegen die Indians

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks fuhren am Sonntagabend einen mehr als überzeugenden 2:11 Erfolg bei den Landsberg Riverkings ein. Den Habichten...

Den Habichten ist damit die Revanche für die Niederlage vom vergangenen Wochenende geglückt. Dazu zeigte die Mannschaft von Trainer Petr Bares nach der deutlichen Niederlage vom Freitag gegen Höchstadt die absolut richtige Reaktion. Die Dreiflüsse Städter drückten der Partie von Beginn an ihren Stempel auf und ließen den Gegner kaum ins Spiel kommen. Nach dem ersten Drittel führten die Habichte bereits mit 0:4. Doch auch im Anschluss ruhten sich die Black Hawks nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern machten weiter kräftig Dampf. So stand es nach 40 Minuten bereits 1:10 für eine stark aufspielende Passauer Mannschaft. Die Gastgeber hatten zu dieser Zeit bereits zweimal den Torhüter gewechselt. Im Schlussdrittel nahmen die Habichte etwas Gas raus und konnten sich so am Ende über einen mehr als verdienten 2:11 Sieg und drei ganz wichtige Punkte freuen. „Wir haben nach der Partie am Freitag viel gesprochen. Die Fehler analysiert und wollten heute viele Dinge besser machen. Das ist uns heute gelungen und wir haben verdient und überzeugend gewonnen“. so die Analyse von Black Hawks Trainer Petr Bares auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Bereits am morgigen Dienstag steht für die Passau Black Hawks das Nachholspiel bei den Memmingen Indians auf dem Programm. Bei den Indians werden die Trauben deutlich höher hängen. Die Oberbayern konnten am Sonntag bei Tabellenführer Weiden mit 5:6 nach Verlängerung gewinnen und sind derzeit in hervorragender Verfassung. Nach dem überzeugenden Sieg der Black Hawks gegen Landsberg wird die Bares Truppe aber mit mächtig Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel in Memmingen anreisen. Gelingt es den Habichten die gute Leistung vom Sonntag zu bestätigen sind auch Punkte bei den favorisierten Indians möglich. -czo

