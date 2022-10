Bayreuth: Saison-Aus fÃ¼r Paul Fabian?

Bayreuth. (PM Tigers) Paul Fabian fällt voraussichtlich den Rest der Saison, aber in jedem Fall einige Monate, aus. Nachdem der junge Stürmer der Tigers...

Bayreuth. (PM Tigers) Paul Fabian fällt voraussichtlich den Rest der Saison, aber in jedem Fall einige Monate, aus.

Nachdem der junge Stürmer der Tigers beim Auswärtsspiel in Heilbronn im zweiten Spieldrittel mit einem Gegner zusammengestoßen war, und dieser das Knie der Tigers-Akteurs getroffen hatte, was eine Spieldauerstrafe und im Nachgang ein Spiel Sperre für den Gegner nach sich zog, war für Fabian nicht nur die Partie beendet.

Nach eingehenden Untersuchungen wird Fabian Anfang der kommenden Woche in einer Spezialklinik in Augsburg operiert.

Trotz des Unglücks und der Verletzung steckt Paul keineswegs den Kopf in den Sand: „Ich habe im Augenblick keine Schmerzen. Das Bein ist geschient und ich bin in guten Händen. Mein Ziel ist es in jedem Fall, dass ich nochmals in dieser Saison aufs Eis zurückkehren kann“!

„Wir wünschen dir, lieber Paul alles Gute, eine schnelle und vollständige Genesung und freuen uns, dich baldmöglichst wieder im Tigerkäfig auf dem Eis sehen zu dürfen“, so der Klub in einer Pressemitteilung. -av-