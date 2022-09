Bayreuth: Erst nach Dresden, dann kommt der TabellenfÃ¼hrerâ€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Nach der bitteren Derby-Niederlage wollen die Bayreuth Tigers am kommenden Wochenende unbedingt punkten. Los geht es am Freitag bei den Dresdner...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach der bitteren Derby-Niederlage wollen die Bayreuth Tigers am kommenden Wochenende unbedingt punkten.

Los geht es am Freitag bei den Dresdner Eislöwen, wo die Partie in der JOYNEXT Arena um 19:30 Uhr beginnt. Am Sonntag gastiert dann zur gewohnten Zeit um 17 Uhr der aktuelle Tabellenführer aus Kaufbeuren im Tigerkäfig.

Doch etwas überraschend belegt nach vier Spieltagen der ESV Kaufbeuren den „Platz an der Sonne“ in der DEL2. Mit der optimalen Ausbeute von 12 Punkten führt man die Liga knapp vor Krefeld und Landshut an. Dabei reichten lediglich 7 (!) Tore – bei nur 3 Gegentoren – für diesen perfekten Saisonstart. Unter dem neuen Coach Marko Raita gelangen drei 2:1-Siege gegen Kassel, Heilbronn und Crimmitschau und am Sonntag ein 1:0 in Freiburg. Neben der Trainerstelle gab es im Sommer nicht viele Veränderungen: Mit Jere Laaksonen konnte man einen Rückkehrer begrüßen, Ex-Tiger Tomas Schmidt und Dieter Orendorz verstärken die Defensive. Im Angriff wurden mit dem Kanadier Jacob Lagacé und dem Tschechen Sebastian Gorcik zwei neue Kontingentspieler verpflichtet. Neu im Tor steht Daniel Fießinger, sein Backup ist Maximilian Meier, der per Förderlizenz auch für die Nürnberg Ice Tigers spielen kann. Neuer DEL-Kooperationspartner des ESVK ist Red Bull München, bisher kam aber noch kein Spieler von dort zum Einsatz.

Den wohl ruhigsten Sommer erlebten die Fans der Dresdner Eislöwen: Den Verantwortlichen ist es gelungen, die Mannschaft beinahe vollständig zusammenzuhalten. Mit Goalie Pascal Seidel, den Verteidigern Lukas Mannes und Fabian Belendir sowie Stürmer Niklas Postel holte man junge Talente zum Team dazu. Auch Martin Hlozek kam aus Ravensburg, wechselte aber noch vor Saisonstart weiter nach Selb. Mit Simon Karlsson, David Suvanto, Johan Porsberger und David Rundquist sind auch alle vier Kontingentspieler in Dresden geblieben. Im Tor setzt man weiter auf den Deutsch-Schweizer Janick Schwendener, dazu kommt per Förderlizenz Jonas aus Iserlohn, der bisher auch die Mehrzahl der Spiele absolviert hat. In der Tabelle liegen die Eislöwen einen Punkt vor den Tigers: Nach drei Niederlagen zum Saisonstart gelang am Sonntag beim 6:4 in Heilbronn der erste Saisonsieg des Teams von Trainer Andreas Brockmann.

Bei den Tigers steht bis auf den verletzt fehlenden Mike Mieszkowski der komplette Kader zur Verfügung. „In den kommenden Tagen warten richtige Brocken auf uns. Dresden hat eine sehr eingespielte Mannschaft, die hart arbeitet, sehr gefährlich im Rush ist und ein sehr gutes Überzahlspiel hat“, blickt Co-

Trainer Marc Vorderbrüggen auf die anstehenden Aufgaben: „Mit Kaufbeuren kommt am Sonntag der Ligaprimus nach Bayreuth. Der ESVK ist sehr kompakt und versucht immer, dem Gegner wenige Räume zu geben.“ Bezüglich der Reihenzusammensetzung sind für die nächsten Spiele Veränderungen möglich.

-kno-