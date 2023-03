Bayreuth: Der finale Showdown beginnt â€¦

Bayreuth. (PM Tigers) Beginnend mit Spiel 1 am morgigen Freitag treffen die Bayreuth Tigers in der finalen und alles entscheidenden Playdown-Serie auf die Heilbronner...

Bayreuth. (PM Tigers) Beginnend mit Spiel 1 am morgigen Freitag treffen die Bayreuth Tigers in der finalen und alles entscheidenden Playdown-Serie auf die Heilbronner Falken.

Die Best-of-7-Serie wird dabei komplett im Zwei-Tages Rhythmus durchgezogen.

Aufgrund der besseren Tabellenposition in der DEL2-Hauptrunde genießen die Falken in diesem Duell Heimrecht und sind Gastgeber des ersten Spiels am Freitag. Ebenso wie die Tigers unterlag das Team von Trainer Martin Jiranek in der ersten Runde mit 2:4 Spielen. Dabei weisen beide Serien gewisse Parallelen auf: Nach einem 0:2-Rückstand kamen sowohl Bayreuth als auch Heilbronn zurück zum 2:2, beide unterlagen aber ihren Gegner in den folgenden beiden Partien und beendeten die Serien am vergangenen Sonntag jeweils als unterlegenes Team.

Auch in den Playdowns finden sich unter den besten Punktesammlern die gleichen Namen wie schon in der Hauptrunde: Alexander Tonge, Jeremy Williams und Justin Kirsch tun sich hier hervor. Im Tor der Falken stand meist Florian Mnich, der eine Fangquote von 86,86 Prozent aufweisen kann.

Der direkte Vergleich in der Hauptrunde ging an die Heilbronner Falken, die alle vier Duelle mit den Tigers für sich entscheiden konnten. In der ersten Playdown-Runde geben die Statistiken keine klare Tendenz her: Die Tigers haben weniger Tore geschossen (12:15), aber auch weniger Tore kassiert (18:22). Im Powerplay liegen die Tigers hinten (10% : 17,2%), im Unterzahlspiel dagegen leicht vorne (81% : 78,3%) – und beide Teams haben jeweils zwei Shorthander kassiert.

Coach Chernomaz und das Team haben die Serie gegen Crimmitschau intern aufgearbeitet und versuchen die richtigen Schlüsse hieraus zu ziehen. Auch wenn die Spiele der Vergangenheit angehören und man diese aus den Köpfen bekommen muss, war man im Trainerteam vor allem mit dem zuletzt überschaubaren Überzahlspiel nicht einverstanden: „Wir müssen einfacher spielen und die Scheibe zum Tor bringen. Fünf Minuten Überzahl in Spiel 5 oder 2 x Powerplay in Spiel 6, wo wir nichts geholt haben sind ärgerlich“. In die Karten lässt man sich grundsätzlich natürlich nicht schauen aber die Chancen, dass Bindels sowie Blomqvist in die Angriffsreihen zurückkehren, scheinen nach den letzten Trainingseindrücken nicht so schlecht.

Für das erste Heimspiel der Serie am Sonntag um 17 Uhr gibt es eine Ticket-Aktion für alle Anhänger von medi Bayreuth: Gegen Vorlage der Dauerkarte oder der Tageskarte vom Spiel am Sonntagnachmittag erhalten diese einen Nachlass von 50 Prozent auf den regulären Ticketpreis (gilt für Steh- und Sitzplätze).

Folgende Termine sind für die 2. Runde der Playdowns angesetzt:

Freitag, 31.03.2023 um 19:30 Uhr – Heilbronner Falken vs. Bayreuth Tigers

Sonntag, 02.04.2023 um 17:00 Uhr – Bayreuth Tigers – Heilbronner Falken

Dienstag, 04.04.2023 um 19:30 Uhr – Heilbronner Falken vs. Bayreuth Tigers

Donnerstag, 06.04.2023 um 19:30 Uhr – Bayreuth Tigers – Heilbronner Falken

Samstag, 08.04.2023 um 18:30 Uhr – Heilbronner Falken vs. Bayreuth Tigers

Montag, 10.04.2023 um 17:00 Uhr – Bayreuth Tigers – Heilbronner Falken

Mittwoch, 12.04.2023 um 19:30 Uhr – Heilbronner Falken vs. Bayreuth Tigers

