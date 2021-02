Paukenschlag bei den Towerstars: Headcoach Rich Chernomaz freigetsellt, Marc VorderbrÃ¼ggen Ã¼bernimmt

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben auf die sportliche Talfahrt der letzten Wochen reagiert und Cheftrainer Rich Chernomaz von seinen Traineraufgaben freigestellt. Bis...

Bis Saisonende wird der bisherige Co-Trainer Marc Vorderbrüggen das Amt übernehmen.

Am Sonntagabend hatten die Towerstars in Frankfurt mit 1:7 verloren und damit die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Damit verbunden war auch das Abrutschen auf den siebten Tabellenplatz der aktuellen DEL2-Hauptrunde. „Die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagt Towerstars Geschäftsführer Rainer Schan und ergänzt: „Aufgrund der Entwicklungen seit dem Jahreswechsel und den letzten Ergebnissen sahen wir leider keine andere Alternative. Auch wenn Corona besondere Bedingungen geschaffen hat, dürfen wir unsere gesetzten sportlichen Ziele nicht aus den Augen verlieren.“

Die Entscheidung wurde Rich Chernomaz am Montagvormittag mitgeteilt und erfolgte im Rahmen eines konstruktiven Gesprächs. „Wir gehen in einem freundschaftlichen Verhältnis auseinander, denn die Verdienste von Rich für die Towerstars sind unbestritten und hierfür danken wir ihm ausdrücklich“, bekräftigt Rainer Schan.

Mit sofortiger Wirkung und bis Saisonende wird Marc Vorderbrüggen die Verantwortung an der Bande übernehmen. „Wir brauchen einen neuen Impuls und setzen in ihn unser Vertrauen“, betonte Rainer Schan. Der 28-Jährige kam während der Meistersaison 2018/19 als Co-Trainer ins Team und war zuvor hauptamtlicher Jugendtrainer beim EV Ravensburg.

Als Co-Trainer fungieren wird der frühere Towerstars Kapitän Alexander Dück. Der 40-Jährige ist seit 2017 beim Schwenninger ERC als Nachwuchscoach tätig, seit zwei Jahren steht er zudem als Assistenztrainer der U20-Nationalmannschaft an der Bande.