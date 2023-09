Alligators vergeben dritte Kontingentstelle

Artikel anhören Höchstadt. (PM Alligators) Mit Sergei Topol und Martin Heinisch verpflichtete der Höchstadter EC kürzlich zwei erfahrene deutsche Stürmer. Die dritte Kontingentstelle gehört...

Artikel anhören Artikel anhören

Höchstadt. (PM Alligators) Mit Sergei Topol und Martin Heinisch verpflichtete der Höchstadter EC kürzlich zwei erfahrene deutsche Stürmer.

Die dritte Kontingentstelle gehört dafür einem jungen Talent: Die Alligators holen Pavel Avdeev nach Höchstadt.

Der 20jährige Russe war in den beiden vergangenen Spielzeiten Topscorer der EJ Kassel und schnupperte bei den Saale Bulls Halle erste Oberligaluft. Auch in Höchstadt war er bereits im Gespräch: „Wir hatten ihn schon als vierten Ausländer im Auge als Klavs Planics sich im Winter verletzte und freuen uns umso mehr, dass es nun geklappt hat“, erzählt Teammanager Daniel Tratz. „Pavel ist ein laufstarker, körperlich stabiler Spieler mit einem sehr guten Schuss, der im Sturm flexibel auf allen Positionen eingesetzt werden kann und wir sind froh ihn in der neuen Saison im Team zu haben!“

„Ich freue mich sehr nächste Saison in Höchstadt zu spielen“, so Pavel Avdeev. „Ich habe nur positives Feedback von der Mannschaft gehört! Das Ziel sind ganz klar die Playoffs, ich möchte mit dem Team so viel wie möglich erreichen!“

Pavel Avdeev wird in Höchstadt die Trikotnummer 52 tragen.

Abschied von Leon Hartl

Der Höchstadter EC verabschiedet sich von Leon Hartl: Der 21-Jährige kam im letzten Sommer aus Amberg zu den Alligators und erhielt in Höchstadt eine Förderlizenz für die Mighty Dogs Schweinfurt.