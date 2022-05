Alligators verpflichten Leon Hartl aus Amberg

Höchstadt. (PM Alligators) Die Höchstadt Alligators geben den nächsten Neuzugang bekannt: Stürmer Leon Hartl kommt aus Amberg in den Aischgrund. Der 20-Jährige wurde in...

Höchstadt. (PM Alligators) Die Höchstadt Alligators geben den nächsten Neuzugang bekannt: Stürmer Leon Hartl kommt aus Amberg in den Aischgrund.

Der 20-Jährige wurde in Peiting, Kaufbeuren und Füssen ausgebildet und spielte in der vergangenen Spielzeit in Amberg seine erste Saison im Seniorenbereich. Per Förderlizenz stand er zudem für die Blue Devils Weiden auf dem Eis und konnte hier bereits erste Erfahrungen in der Oberliga sammeln. In Höchstadt will nun die nächsten Schritte vorwärts machen: „Wie man in den letzten Jahren gesehen hat ist Höchstadt der perfekte Verein für junge Spieler und ich freue mich, dass ich hier die Chance erhalte mich in der Oberliga zu beweisen! Ich will eine starke Saison spielen und mit dieser Mannschaft die Playoffs erreichen!“

Teammanager Daniel Tratz: „Leon hat in Amberg eine sehr gute Saison gespielt und sich in der starken Bayernliga durchgesetzt, bei uns bekommt er nun die Gelegenheit zu zeigen was er in der Oberliga kann. Er bringt jede Menge Potential mit!“

Leon Hartl wird in Höchstadt die Trikotnummer 13 tragen.