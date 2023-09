Alligators schlagen vier Mal in â€žÃœberzahlâ€œ zu â€¦

Artikel anhören Nach einer Abtastphase, die etwa über die ersten fünf Minuten ging, eröffneten die Gastgeber mit einem Schuss auf Kristian, bei dem sich...

Nach einer Abtastphase, die etwa über die ersten fünf Minuten ging, eröffneten die Gastgeber mit einem Schuss auf Kristian, bei dem sich der Bayreuther Goalie strecken musste, die Angriffsbemühungen in dieser Partie.

Kurz darauf war es Planics, der gefährlich vor Kristian auftauchte. In der Folge waren dann auch die Bayreuther im Spiel und kamen durch Stach und Schmidt zu ersten Annäherungen auf das von Nico Zimmermann gehütete Tor. Die erste Strafe der Partie nahm der Gastgeber, als Schiller runter musste und diese Gelegenheit ließen sich die Tigers – nachdem Schaefer gescheitert war – nicht entgehen. Stach aus halblinker Position zielte genau und traf, durch die Beine von Zimmermann, zur Führung für die Tigers. Hult und Fabian hätten die Führung ausbauen können, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht verwerten, was zur Folge hatte, dass Höchstadt – nach einer Hinausstellung von Schaefer – mit ihrem ersten Treffer in

Überzahl den Ausgleich auf die Anzeigentafel schreiben konnte. So ging man – nach weiteren Möglichkeiten – durch Schubert mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die erste Drittelpause.

Einen Blitzstart verzeichnete man nach Wiederanpfiff, nachdem Schubert Marvin Drothen im Slot entdeckt und bedient hatte. Der junge Stürmer der Tigers stellte in dieser Situation auf 1:2, was beinahe Augenblicke später wieder Makulatur hätte sein können. Allerdings hatte das Schiedsrichtergespann bereits abgepfiffen, als Rypar eine Chance von Zimmermann veredeln wollte und die Scheibe im Netz hatte zappeln lassen. Nun drehte sich das Blatt auf die Seite der Gastgeber, die – auch bedingt durch zu viele Strafzeiten der Tigers – das Geschehen im Mittelabschnitt weitestgehend bestimmten. Dass man „nur“ zwei Treffer durch Heinisch und Neugebauer – beide Tore wieder in Überzahl – erzielte, war der überschaubaren Chancenverwertung der Alligators, sowie dem Eingreifen von Kristian und später, nachdem zur Mitte des Abschnitts beide Teams die Goalies gewechselt hatten, Appler zu verdanken. Die Tigers wehrten sich, wurden jedoch meist im eigenen Drittel gehalten und waren mit wenigen Entlastungsangriffen wenig gefährlich.

Zu Beginn des Schlussdrittels hatten die Gäste die Möglichkeit, sich in Überzahl zu probieren, mussten dies aber schnell wieder aufgeben, nachdem Stach und kurz darauf Samuel Schindler ebenfalls auf die Strafbank geschickt wurden. Es dauerte bist fast zur Hälfte des Drittels, bevor Schaefer einmal das Tor von Spiewok in Augenschein nahm. Dieser scheiterte ebenso wie Marvin Drothen, der kurz nach dieser Szene alleine vor dem Goalie der Alligators aufgetaucht war. Es bedurfte einer Auszeit, sowie einen weiteren Feldspieler auf dem Eis, dass man doch noch zum Erfolg kam. Stach setzte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit seinen zweiten Treffer und damit den Ausgleich, der die fünfminütige Verlängerung brachte.

In dieser zogen die Alligators, nachdem man erstmals die Scheibe kontrollierte, sofort den Goalie um einen weiteren, einen vierten Feldspieler bringen zu können. Der Erfolg stellte sich – nachdem Hult einmal den Pfosten des verwaisten Tores der Alligators anvisiert hatte – kurz vor Ablauf der Overtime ein, als Topol die Scheibe aus der Halbdistanz in den Torwinkel hämmern konnte und damit sein Team auf die Siegerstraße führte.

Nach diesem letzten Testspiel geht es für die Tigers am kommenden – einen Tag vor dem Start der restlichen Clubs in der Oberliga Süd – Donnerstag los. Das Eröffnungsspiel der Oberliga Süd steigt in Deggendorf. Mit DSC hat man letztmalig im März 2019 die Schläger – in der damaligen Playdown-Serie der DEL2 – gekreuzt. Bully in der „Festung an der Trat“ ist dann um 20:00 Uhr.

-av-

Höchstadt Alligators vs. Bayreuth Tigers 4:3 (1:1, 2:1, 0:1/1:0) n.V.

Höchstadt: Nico Zimmermann, Spiewok (ab 30.) – Horschel, Faulhaber, Schiller (4), Stobbe, Kokes, Fardoe, Vojcak – Topol, Heinisch, Neugebauer, Deichmann, Tim Zimmermann, Planics, Avdeev, Rypar, Guft-Sokolov, Litesov

Bayreuth: Kristian, Appler (ab 30.) – Tölzer, Reinig, Schmidt, Samuel Schindler (2), Nuss (4) – Marvin Drothen, Schaefer (6), Schubert, Nicolas Schindler, Hult, Bergbauer, Etu, Stach (2), Robin Drothen, Fabian, Schwarz

Schiedsrichter: Preiß, Noeller – Gerlach, Stehl

Zuschauer: keine Angabe

Strafen: Höchstadt: 4 Bayreuth: 14 PP: Höchstadt: 3/7 Bayreuth: 1/2

Torfolge: 0:1 (7.) Stach (Elo, Schmidt) PP1, 1:1 (16.) Planics (T. Zimmermann, Kokes) PP1, 1:2 (21.) Martin Drothen (Schubert), 2:2 (28.) Avdeev (Neugebauer) PP1, 3:2 (39.) Neugebauer (Heinisch, Adveev) PP1, 3:3 (60.) Stach (Elo), 4:3 (65.) Topol EN

