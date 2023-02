1:2 nach PenaltyschieÃŸen: DSC nimmt einen Punkt aus der Oberpfalz mit

Deggendorf. (PM DSC) Der Klassenprimus liegt dem DSC. Auch beim zweiten Gastspiel in Weiden kann der Deggendorfer SC nach dem knappen 1:2 nach Penaltyschießen...

Auch beim zweiten Gastspiel in Weiden kann der Deggendorfer SC nach dem knappen 1:2 nach Penaltyschießen einen Punkt mit nach Hause nehmen. Die hochklassige Oberligabegegnung war geprägt vom taktisch disziplinierten Auftreten beider Teams und zweier überragender Torhüter.

Zu Beginn des Spiels hatte Weiden ein leichtes Übergewicht und erspielte sich die ersten Chancen. Aber spätesten zur Mitte des Anfangsdrittels war der DSC im Spiel angekommen und präsentierte sich auf Augenhöhe. Nachdem beide Defensivreihen äußerst konzentriert agierten, blieben die großen Torgelegenheiten Mangelware, sodass es mit 0:0 in die Kabine ging.

Auch im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer in Weiden ein hochklassiges Eishockeyspiel mit viel Tempo. Die Gastgeber zeigten aber, warum sie auf Platz 1 in der Tabelle stehen: Ein kurzer Moment, in dem die Zuordnung in der Deggendorfer Hintermannschaft nicht stimmte, nutzte Topscorer Homjakovs im Nachschuss zur Führung für die Oberpfälzer.

Im Schlussdrittel hatte dann sogar der DSC ein leichtes Plus an guten Einschussmöglichkeiten. Allerdings hatte genau wie Timo Pielmeier im Deggendorfer, auch Hübl im Weidener Kasten einen Sahnetag erwischt. Einzig den Ausgleichstreffer durch Antonin Dusek musste der Deutsch-Tscheche in der 49. Spielminute passieren lassen.

Weitere Tore wollten in den regulären 60 Minuten nicht fallen und auch die damit fällige Overtime blieb torlos. Selbst im Penaltyschießen taten sich die Schützen schwer und scheiterten zunächst an den prächtig aufgelegten Goalies. Erst Lukas Miculka konnte als siebter Schütze den ersten Penalty verwandeln. Nachdem der Weidener Heinisch 2 Strafschüsse in Folge verwandeln konnte, ging der Zusatzpunkt an die Hausherren.

