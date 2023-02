Tag der offenen TÃ¼r in der Festung an der Trat: Deggendorfer SC siegt in wildem Torfestival

Deggendorf. (PM DSC) Einen torreichen Abend erlebten die 1482 Zuschauer am Sonntagabend in der Festung an der Trat. Dabei schlug die Mannschaft von Trainer...

Dabei schlug die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Tölzer Löwen in einer wilden Partie mit 8:6.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste. In der sechsten Minute brachte Nick Huard die Gäste mit einem verdeckten Schuss ins rechte obere Eck mit 0:1 in Führung. Der DSC war in den folgenden Minuten um die schnelle Antwort bemüht, doch der nächste Treffer gelang erneut den Löwen. Dieses Mal war es Tyler Ward, der den mitgelaufenen Ludwig Nirschl bediente und dieser erzielte einem schnellen Abschluss in der elften Minuten das 0:2. Die Deggendorfer versuchten im weiteren Drittelverlauf wieder Druck in der Offensive aufzubauen, fanden aber keinen Weg, Löwen-Goalie Enrico Salvarani in Bedrängnis zu bringen.

Im zweiten Abschnitt kamen die Deggendorfer mit viel Elan aus der Kabine und kamen in der 22. Minute zum Anschlusstreffer. Im Powerplay traf Petr Stloukal per Direktabnahme zum 1:2. Doch die Tölzer Antwort folgte sogleich. Erneut war es Nirschl, der freistehend im Slot in der 25. Minute auf 1:3 stellte. Doch die Offensive der Deggendorfer nahm nun so richtig Fahrt auf. Zunächst glich der DSC in der 26. Minute durch einen Doppelschlag von Röthke und Bauer zum 3:3 aus, ehe Petr Stloukal in der 32. Minute per Abstauber die Hausherren erstmals in Führung brachte. Damit nicht genug: Exakt eine Zeigerumdrehung nach Stloukals Treffer bediente Alex Grossrubatscher den am langen Eck freistehenden Cheyne Matheson, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, auf 5:3 zu stellen. Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen. In der 35. Minute war es Tyler Ward der im Powerplay auf 5:4 stellte. Kurz vor der zweiten Pausensirene stellte der DSC den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, als Antonin Dusek den mittlerweile eingewechselten Joshua Baron per Alleingang zum 6:4 überwand.

Auch im Schlussdrittel erwischten die Deggendorfer den besseren Start. Gerade einmal 25 Sekunden waren gespielt, da fälschte Julian Elsberger einen Schuss von Ondrej Pozivil unhaltbar zum 7:4 ab. Als Alex Grossrubatscher in der 48. Minute Baron mit einem Schuss von der Außenbahn zum 8:4 überraschte, war die Messe in diesem Spiel endgültig gelesen. Zwar kamen die Löwen durch Engel (54.) und Nirschl (56.) noch einmal auf 8:6 heran, mehr als Ergebniskosmetik stellten diese Treffer an diesem Abend nicht mehr dar.

Trotz der wichtigen drei Punkte im Kampf um den dritten Tabellenplatz musste der DSC noch eine bittere Pille schlucken. Thomas Pielmeier verletzte sich im zweiten Drittel und droht länger auszufallen. Wie lange der Deggendorfer Kapitän seinem Team fehlen wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Am kommenden Freitag steht ein schweres Auswärtsspiel für die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger auf dem Plan. Zu Gast ist der Deggendorfer SC dann um 20 Uhr bei Ligaprimus Weiden.

