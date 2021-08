Zweiter Anlauf: „Import“ Regan Nagy wechselt in den Harz

Braunlage. (PM Falken) Die Harzer Falken haben Stürmer Regan Nagy unter Vertrag genommen. Der in Ogema, Saskatchewan geborene Kanadier hatte eigentlich schon einen Vertrag...

Der in Ogema, Saskatchewan geborene Kanadier hatte eigentlich schon einen Vertrag für die letzte Spielzeit am Wurmberg unterschrieben. Am Tag als Nagy nach Deutschland reisen sollte wurde die Saison jedoch bekanntermaßen abgesagt. 2019/2020 spielte der 24-jährige Rechtsschütze für die Allen Americans und die Jacksonville IceMen in der ECHL, sowie bei den Peoria Rivermen in der SPHL. Nagy, der mit der Rückennummer 24 auflaufen wird, kann außerdem auf über 300 Spiele in der WHL und eine Saison an der University of Calgary zurückblicken.

„Ich freue mich Regan, nun ein Jahr verspätet, in Braunlage begrüßen zu dürfen. Er ist ein gut ausgebildeter Spieler, der unserer Offensive weitere Qualität verleihen wird,“ sagt sportlicher Leiter Jan Bönning zur Verpflichtung des Kanadiers.

„Hey Falken Fans, I can’t wait to get over to Braunlage and get the season started. I look forward to playing in front of all of you fans and helping the team bring a championship back home to Braunlage,“ sagt der Neuzugang zu seinem Wechsel.