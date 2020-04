Harzer Falken besetzen SchlÃ¼sselpositionen

Braunlage. (PM Falken) Gleich zwei entscheidende Posten wurden bei den Harzer Falken per Unterschrift besiegelt. Neuer sportlicher Leiter ist Jozef Potac, der bereits in...

Neuer sportlicher Leiter ist Jozef Potac, der bereits in der letzten Saison für den Nachwuchs der Falken als Trainer aktiv war. So wird Potac in der kommenden Saison beide Positionen ausfüllen. Damit stellen sich die Falken auch neben dem Eis qualitativ bemerkenswert auf.

Der Nachwuchs und dessen Ausbildung ist Hauptbestandteil der Harzer Philosophie, um dauerhaft hochklassiges Eishockey bieten zu können.

Dies zeigte sich ebenfalls in der 1.Mannschaft, die unter Trainer Jan Bönning vielen jungen Talenten den Weg in den Seniorenbereich absolut erfolgreich eröffnete. Werfen doch wie so häufig höherklassige Vereine ein Auge auf die im Harz aus- & fortgebildeten Jungtalente. Das ist neben dem ersten Platz in der Meisterrunde der Saison 2019/20 auch ein Verdienst des Headcoach der Harzer Falken. Viele gute Gründe für eine weitere Zusammenarbeit.

Somit verpflichten die Falken als Trainer der ersten Mannschaft Jan Bönning für ein weiteres Jahr.