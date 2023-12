ZÃ¤hne ausgebissen: Huskies verlieren nach VerlÃ¤ngerung mit 0:1

Artikel anhören Zum letzten Heimspiel vor Weihnachten waren die Joker aus Kaufbeuren zu Gast in Kassel. Die Huskies waren über weite Strecken die überlegene...

Zum letzten Heimspiel vor Weihnachten waren die Joker aus Kaufbeuren zu Gast in Kassel.

Die Huskies waren über weite Strecken die überlegene Mannschaft, schafften es jedoch nicht den überragenden Fießinger im Tor der Gäste zu überwinden. In der Verlängerung entschied Watson mit dem einzigen Treffer des Abends die Partie.

Die Huskies starteten gut in die Partie. Symbolisch dafür war Lowry, welcher nach bereits zehn gespielten Sekunden Gäste-Goalie Fießinger zum ersten Mal prüfte. Eine noch bessere Chance bot sich Ahlroth kurz darauf, allerdings fand sein Abschluss nur den linken Pfosten (3.). Auch im Powerplay boten sich den Huskies gute Gelegenheiten, verpassten jedoch die Führung zu erzielen. Ähnlich erging es den Gästen aus Kaufbeuren, welche für ihr starkes erstes Powerplay ebenfalls nicht belohnt wurden. In den zweiten zehn Minuten entwickelte sich das Spiel zu einem Duell zwischen den Huskies und Daniel Fießinger im Tor für die Joker, welcher Abschlüsse von unter anderem Lowry und Valenti zu halten wusste und so die Null bis zur Drittelpause festhielt.

Der zweite Abschnitt begann wie der erste aufgehört hatte: Die Huskies hatten gute Chancen, fanden in Fießinger allerdings wieder ihren Meister. Anschließend wurde das Spiel etwas hitziger. Nach einem Faustkampf zwischen Bodnarchuk und Schütz mussten die Huskies die nächste Unterzahlsituation überstehen. Nachdem dies gelungen war, verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in das Drittel der Joker aus Kaufbeuren. Nachdem der Gäste-Goalie zuvor schon mit seinem Blocker zur Stelle war (34.), hielt er anschließend auch einen Schuss von Tschwanow mit der Fanghand und einen Schlagschuss von Korte mit seinem Schoner (35.) Zwei Minuten später hatten die Gäste Glück, dass ein Schuss von Keussen abgefälscht und im Torraum liegen geblieben war (37.) So blieb es auch nach zwei gespielten Dritteln torlos.

Auch im Schlussabschnitt änderte sich wenig am Spielverlauf. Zwar bekamen die Gäste kurz nach Drittelbeginn ein Überzahlspiel zugesprochen, die größte Chance in dieser Situation hatte allerdings Lowry, welcher an Fießinger scheiterte (44.). Im Verlauf des Drittels nahm der Druck der Schlittenhunde immer weiter zu. Gute Gelegenheiten boten sich Valenti, welcher jedoch zu zentral abschloss (47.) und Mieszkowski, welcher über die linke Seite kommen gleich zweimal von Fießinger am Torerfolg gehindert wurde (53.). Nach zwei Strafen gegen die Joker in den Schlussminuten, kamen die Huskies zu über einer Minute doppelter Überzahl, schafften es aber nicht die Scheibe im Tor zu versenken und sich so die vollen drei Punkte zu sichern.

In der Verlängerung kontrollierten die Schlittenhunde den Puck zwar die meiste Zeit, mussten sich aber am Ende mit einem Punkt zufrieden geben. Nach einem Querpass von Blomqvist konnte Watson den Puck ins Tor schieben und so das Spiel zu Gunsten der Joker entscheiden.

Tor:

0:1 Watson (Blomqvist, Fießinger – 65. Min.)

ESVK gewinnt beim Tabellenführer

1:0 Overtime-Sieg in Kassel – Überragendem Daniel Fießinger gelingt erster Shutout im ESVK Trikot

Kaufbeuren. (PM ESVK) 28. Spieltag der DEL2 Saison 2023/2024 und für den ESV Kaufbeuren stand heute Abend die Partie beim unangefochtenen Tabellenführer Kassel Huskies auf dem Plan.

Fabian Nifosi und Leon Sivic hatten es leider nicht in das endgültige Aufgebot zur U20 Weltmeisterschaft geschaft. ESVK Trainer Daniel Jun nahm Fabian Nifosi auch sogleich mit nach Hessen. Fabian Koziol war nach überstandener Grippe auch wieder dabei. Im Tor stand Daniel Fießinger.

Der Tabellenführer kam dann stark aus der Kabine und die Joker hatten viel Defensivarbeit zu verrichten. Die größte Chance hatte in der dritten Spielminute dann Alec Ahlroth, der alleine vor Daniel Fießinger den Pfosten traf. Ryen Olsen hatte nach fünf Minuten eine weitere gute Möglichkeit für die Hessen, aber Daniel Fießinger war zur Stelle. Eine Minute später hatten die Huskies dann auch ein erstes Powerplay. Dieses konnten die Kaufbeurer dann gut verteidigen und kaum war der ESVK komplett, kam man selbst in den Genuss eines Überzahlspiels. War dieses zu Beginn noch etwas zäh, hatten die Wertachstädter dann ein paar guten Chancen, als eine neue Formation um Yannik Burghart, Thomas Heigl und Fabian Koziol zusammen mit Max Oswald und Tyler Spurgeon auf dem Eis war. Rund um die 10. Minute hatten die Kaufbeurer dann noch eine gute Phase. Danach waren die Huskies wieder mit ein paar guten Möglichkeiten an der Stelle, aber Daniel Fießinger konnte diese entschärfen. Auf Seiten der gelbroten hatte Micke Saari nach einem Solo noch eine gute Chance und der ESVK war nun auch bis zum Ende des Abschnittes weiter gut im Spiel. Dabei ging es dann aber mit einem Spielstand von 0:0 in die Pause.

Der zweite Abschnitt begann wieder mit einer starken Phase der Hausherren. Die Joker aber verteidigten gut in der eigenen Zone und was auf das Tor von Daniel Fießinger kam, war sichere Beute des Kaufbeurer Schlussmannes. Nach 25 Minuten hatte der ESVK dann ein zweites Powerplay, bei diesem sprang eine große Chance für Sami Blomqvist heraus. Nach einem Pass vor das Gehäuse konnte der Kaufbeurer Top-Scorer die Scheibe aber nicht am stark parierenden Huskies Torhüter Brandon Maxwell vorbei bringen. In der Folge waren die Hessen weiter Spielbestimmend und der ESVK war vor allem um eine gute Defensive bemüht. Was auch relativ gut gelang, da die Kasseler zwar immer wieder in die Joker Zone kamen, aber eben rund um Daniel Fießinger hatte der Tabellenführer nicht viel Platz um zu klaren Möglichkeiten zu kommen. Zwei Minuten vor dem Ende des Mitteldrittels hatten die Schlittenhunde dann noch ein Powerplay, welches der ESVK aber wiederum stark verteidigte und so ging es auch in die zweite Pause, ohne dass ein Treffer fallen sollte.

Die Joker hatten nach 42 Minuten ein weiteres Powerplay, welches aber komplett verpuffte. Dazu hatte man Glück, dass Joel Lowry bei einem Konter, noch in Unterzahl agierend, an Daniel Fießinger scheiterte. Zwei Minuten später was wieder der Joker Torhüter, der nach einem Scheibenverlust hinter dem Kaufbeurer Tor, noch sensationell mit der Schiene rettete. In der 46. Minute was es dann Ryen Olsen der wohl an Daniel Fießinger und auch am Pfosten scheitere. In der Folge schafften es die Allgäuer dann wieder etwas besser die Hessen von ihrem Tor fernzuhalten, in der Offensive gelang den Wertachstädtern aber leider fast nichts. Als in der 57. und in der 58. Minute mit Dieter Orendorz und Jamal Watson zwei Kaufbeurer auf die Strafbank mussten, dachte wohl ein jeder in der Nordhessen Arena, dass jetzt doch noch der Siegtreffer für den Spitzenreiter fallen sollte. Die Joker Defensive und ein überragender Daniel Fießinger hatten da aber etwas dagegen und die Kaufbeurer überstanden diese schwere Phase ohne einen Gegentreffer und es ging in die Verlängerung.

In dieser sicherten sich die Kaufbeurer dann zum ersten Mal in dieser Saison den Zusatzpunkt. Dabei kam die Scheibe über Daniel Fießinger auf Jamal Watson, der zusammen mit Sami Blomqvist dadurch eine zwei auf eins Situation kreieren konnte. Letzter legte Jamal Watson die Scheibe dann perfekt in den Lauf und der Kanadier musste nur noch zum 0:1 Siegtreffer einschießen.