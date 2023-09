„Bringt eine wichtige physische Komponente in unser Spiel“ / 50 -Punkte-Mann Joel Lowry bleibt in Kassel

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Nächste Vertragsverlängerung bei den Kassel Huskies. Die Schlittenhunde freuen sich, den Verbleib von Joel Lowry bekanntgeben zu können. Der...

Kassel. (PM Huskies) Nächste Vertragsverlängerung bei den Kassel Huskies.

Die Schlittenhunde freuen sich, den Verbleib von Joel Lowry bekanntgeben zu können.

Der 188cm große Stürmer wurde 1991 im kanadischen Calgary geboren und hat dort auch seine ersten Schritte auf dem Eis gemacht. Ab 2011 spielte Lowry, der im selben Jahr von der Colorado Avalanche an Position 140 gedraftet wurde, während seines Studiums für vier Jahre an der Cornell University in den USA, bevor der Wechsel in den Profibereich erfolgte.

Nach fünf Jahren und mit der Erfahrung aus 224 AHL – und 43 ECHL-Partien, entschied sich Joel für den Wechsel nach Europa und heuerte bei den Iserlohn Roosters in der DEL an. Dort erzielte er in 31 Partien 12 Punkte. Im Folgejahr lief er im Trikot der Vienna Capitals in der ICEHL auf.

Von dort aus ging es im Sommer 2022 ins schöne Nordhessen. Für die Huskies erzielte Joel in der vergangenen Spielzeit 50 Punkte (18 Tore) in 58 Spielen.

Huskies Geschäftsführer Joe Gibbs: „Joel ist ein erfahrener offensivstarker Spieler, der zudem eine wichtige physische Komponente in unser Spiel bringt und für seine Teamkameraden einsteht. Als einer der Leader in unserem Rudel, soll er weiterhin mithelfen, unsere jungen Spieler anzuführen.“

Joel Lowry: „Ich bin begeistert, auch nächste Saison wieder zurück in Kassel zu sein und kann es kaum erwarten, euch alle bald wieder zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer!“