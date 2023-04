Wölfe verpflichten Abwehr-Routinier von den Kölner Haien

Bruneck. (PM HCP) Nachdem der HC Pustertal mit Alex Petan den ersten Neuzugang präsentierte sowie eine Reihe von fixen Abgängen bekannt gab, wird diesmal...

Bruneck. (PM HCP) Nachdem der HC Pustertal mit Alex Petan den ersten Neuzugang präsentierte sowie eine Reihe von fixen Abgängen bekannt gab, wird diesmal die Verpflichtung eines Verteidigers vermeldet.

Der neue Mann kommt von den Kölner Haien in das Pustertal und gilt als kompromiss- und schnörkelloser Spieler und hört auf den Namen Ryan Stanton.

Stanton ist 33 Jahre alt, spielte in der letzten Saison in der DEL (Kölner Haie) und hat vorher eine lange Übersee-Karriere vorzuweisen. Ohne überhaupt gedraftet zu werden gelang dem Linksschützen mit 21 Jahren der Sprung in die AHL und mit 23 Jahren bis in die NHL. 118 seiner 120 NHL-Einsätze spielte der Kanadier für die Vancouver Canucks, für den 188 cm großen Verteidiger standen dabei immerhin 27 Skorerpunkte zu Buche. Vor und nach seiner NHL-Zeit gehörte Stanton für nicht weniger als 614 Spiele (160 Punkte) zum Stammpersonal verschiedener AHL-Clubs, mehrfach fungierte er in diesen 10 Jahren auch als Assistenzkapitän und Führungsspieler. 2022/23 stand der Routinier im Rahmen seiner Europa-Premiere 38 Mal für die Kölner Haie auf dem Eis.

Die Spielweise der neuen Rückennummer 18 beim HCP wird als solide, kompromisslos und vielseitig beschrieben, die sportliche Leitung der Wölfe erhofft sich auch Leaderqualitäten.

Coach Tomek Valtonen zum Neuzugang: „Ryan kennt das Geschäft. Er überzeugt durch seine konsequente Spielweise und hatte nicht umsonst eine solide Karriere in Nordamerika. Er hat einen guten Überblick, kann das Spiel lesen und wird vor allem mit unseren offensiv ausgerichteten Verteidigern harmonieren. Ryan bringt große Erfahrung sowie Führungsqualitäten mit nach Bruneck und ist eine Bank, was das Shotblocking angeht. Er ist ein furchtloser Spieler, das hat mich sehr beeindruckt.“

Ryan Stanton: „Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in der ICE Hockey League. Mein Ziel ist es, dem Team zu helfen, wieder die Playoffs zu erreichen und als Leader voranzugehen. Ich möchte Verantwortung übernehmen und zusammen mit meinem Teamkollegen die Arena zum Beben bringen. Ich war bereits in Bruneck, um mir alles anzuschauen und kann es kaum erwarten, mit meiner Familie ins Pustertal zu ziehen und vor den HCP Fans zu spielen.“

